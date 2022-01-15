疫下取消婚禮婚不獲退款　孕婦怒剪32套婚紗　網民：她老公要小心

疫情許多婚禮都被迫取消，但退不了定金也不應肆意洩憤。近日內地瘋傳1段影片，重慶有孕婦走入婚紗店內用剪刀剪爛32套婚紗，店員警告她毀壞物品要賠償時，她豪氣稱自己想清楚了，「幾萬都可以，10萬以上都可以」。網民熱議這名孕婦是否在婆家過得不好，丈夫及奶奶虧待她甚至家暴等。

事情鬧大後，店方稱已和孕婦協商，只需賠5萬人民幣（約6.1萬港元），大家情緒已平復，「不想把人逼上絕路」。該孕婦其後亦解釋自己因為婚禮無法舉行，又無法退回定金，衝動下用愚蠢方式發洩，強調「老公很愛我、婆婆 （奶奶）把我當親閏女」。不過，這名孕婦去剪婚紗時非常囂張，網民認為店方已經很好人，給了她下枱階，「這種脾氣的媳婦，以後婆婆要小心」、「下次就是她老公的命根子了，可要小心啊！」。



孕婦上婚紗店要求退定金不果，氣得即時落樓買剪刀，再上門剪努剪婚紗。（微博影片截圖）

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近日微博瘋傳影片，重慶有孕婦走入婚紗店內退定金不果，憤怒地剪爛32件婚紗。影片中店員跟住孕婦，提醒她亂剪的話要賠錢，「1件婚紗要幾千」、「你想清楚」。孕婦態度囂張，說「幾千？幾萬都可以」、「想清楚」，然後不停剪店內婚紗，「幾萬都可以，10萬以上都可以」。

片段引起熱議，許多網民自行「腦補」想像情節，例如是孕婦在婆家過得不好、丈夫和奶奶對她很差，甚至家暴等，「因為在婆家被虐待所以出來害人」。後來甚至有報道引述「知情人士」消息，說女子情緒很差，家裏人都不管她，「很憂鬱，要跳樓呀什麼的」。許多人提到定金和訂金是不同概念，「定金」應該不能退，故她的行為是故意毀壞財物。

孕婦連剪32套婚紗：

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內媒訪問涉事婚紗店，陳姓老闆娘表示已和孕婦一家達成和解，事情鬧大後雙方協商2天，愉快達成共識。其實他們都心軟了，不想將人逼上絕路，雙方都分擔點就好，那些婚紗加起來要十幾萬，「5萬是我們的誠意，但凡她有錢也不會來退定金」。網上瘋傳該名蔣姓孕婦是被家人迫到出現過激行為，老闆娘說協商時孕婦丈夫和家人都在，看得出對她很體貼，非網傳般惡劣。孕婦就說協商時雙方都很後悔，因為定金只是很小事，「大家都是受害者」，老公很後悔當天沒同行，「老公很愛我、婆婆 （奶奶）把我當親閏女」。自己和店方握手言和後當了朋友。

孕婦還原事件，原本她去年結婚，婚慶公司（即婚紗店）開價8500元（約1萬港元），要付3500元定金（約4300港元）。無奈8月時當地封城，店方准許延期，但她剛剛懷孕，家人說大肚擺酒不好，酒店方面全數退還定金，但婚慶公司不願。當天她上門查詢時就報了警，惟警員說是民事糾紛，叫他們自己解決。

老闆解釋定金已經支付給主持及化妝師，她聽完後想法很簡單，要求店家提供付款證明，「退多少都可以，其實當時我也體諒他們，因為疫情生意都不好做」，老闆拒絕，但說定金可改為用在寶寶百日宴上。

孕婦心想不願退錢就算了，「跑到樓下買了把剪刀，回去剪爛店家的婚紗」，心情特別激動和衝動，原可不用這種愚蠢方式發洩情緒，「當時覺得自己被騙、生氣又無助，不知是否受懷孕影響，內心太脆弱」。

孕婦的說法引來網民批評，指她剪婚紗時態度囂張，「不想知道你老公多愛你，抓緊賠錢就行了」、「剪的時候說幾10萬都沒事。這下6、7萬就說後悔了」。許多人更替丈夫及家人擔心，「有你這臭脾氣老婆，你老公真慘」，又笑言若不是肚裏有孩子，家人「估計不會管你」，店家只要求她只賠5萬已經很好人，「人家以後還要做生意呢，肯定以和為貴」。

（綜合）

有名男子將1部私家車違泊在長沙灣蘇屋巴士總站，阻致多部巴士未能埋站。當時站長要求他駛離被拒，男子更下車以粗口怒罵。（影片截圖）