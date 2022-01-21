食提子乾前要洗一洗？網民PO沖洗影片好震撼　水超混濁仲有泥沙

提子乾常被認為是解嘴饞的健康零食之選，不過大家在享用前會否先洗一洗？內地1條影片近日熱爆網絡，拍片者稱將葡萄乾清了好幾次後，水還是非常混濁骯髒，並帶有泥沙。影片震撼不少網民，紛紛大喊「不是開袋即吃嗎？」，因而引起熱議。



拍片者將一盆青綠色的提子乾用水沖洗幾次，發現水很混濁並冒着氣泡，撈起提子乾後，水更是呈土灰色。（影片截圖）

從網上流傳的影片可見，1個黃色盆子裏堆滿青綠色的提子乾，並用水浸泡着，看得出水很混濁並冒着氣泡，撈起提子乾後，水更是呈土灰色，底部有許多泥沙。內地傳媒報道指，影片是由1名廣東東莞的女網民拍攝，她表示自己把提子乾清洗好幾次後，水還是那麼骯髒，不禁質疑「可是沒人和我說葡萄乾要洗啊」。

影片至今超過700萬次觀看，不少網民都激動表示「如果我沒理解錯，包裝寫的開袋即食？」、「我從來都沒有洗過！」、「這麼多年吃了多少沙入肚」。

事實上「葡萄乾要不要洗？」已非首次引起網絡辯論，有報道曾引述新疆果農解釋提子乾的製作過程，指一般葡萄在曝曬前都不會用水洗，因為讓它自然風乾需要很長的時間，即使放在專門曬果乾的房子內，也會經過風沙洗禮。另外，葡萄乾表面有許多皺褶，裏面常常會有灰塵或蟲卵附着，令人吃果乾時或會咬到沙粒。

報道亦引述果農傳授2個清洗提子乾的秘訣，首先不是每種提子乾都要清洗，主要在街市或街邊散裝購買的，是用曝曬乾方式製作，因此吃之前最好清洗過，如果是包裝好的，代表已經妥善處理，不需要再清洗。果農提醒，如果要清洗提子乾，建議準備一碗溫水，把它們放入浸泡，還要再水中灑入一些麵粉，等3到5分鐘後，用手搓一搓再用清水沖洗，因麵粉有吸附作用。

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