旺角鞋店買200元高跟鞋　港女死𦧲獲減10元　同行友人：想搵窿捐

為了以最低的價格買得心頭好，部份人或會與店方講價，但將價格壓得太低卻會令場面非常尷尬。近日有網民就發文分享，指1名女性朋友很享受講價帶來的滿足感，早前到旺角一鞋店看中200元的高跟鞋，堅持嗲聲嗲氣地要求老闆減價，結果獲減10元，但同行的樓主卻非常尷尬，稱「我真係好想搵窿捐」。



1名女子網上發文，表示日前與女性友人到旺角一鞋店，惟對方不停講價，讓她非常尷尬。（《可圈的鞋店》劇照）

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樓主在香港討論區以「我有一位港女fd，真係好鍾意講價」為題發文，稱日前與該名女性友人到旺角逛街，打算趁農曆新年前買新鞋，她朋友在某鞋店看中1對200元的高跟鞋，全店本來已經是「跳樓價」發售，加上老闆一早表明不減價，但朋友仍堅持要講價。

樓主指朋友認為淘寶上網購類似鞋款只需數十元，「覺得點都拗返人哋要平幾十蚊畀佢先合理」，於是不停嗲聲嗲氣、裝可憐地說「平少少啦」，老闆本來一口拒絕，回應指「我哋呢啲小生意，真係平唔到畀妳」，但見樓主的朋友仍不死心，最後只好減價10元，並表示「呢10蚊就當交個朋友」。

朋友看中1對200元的高跟鞋，一直向老闆講價，最後獲減10元。（《可圈的鞋店》劇照）

站在旁邊目擊全程的樓主大為尷尬，事後其朋友卻沾沾自喜，興奮地告訴樓主：「一早就知道一定有得平，最衰我戴咗口罩，如果我無戴口罩，我肯定佢可以平夠30蚊畀我」，連樓主也非常佩服對方「厚面皮」的程度，直言不敢再一起行街，「見識過佢咁樣講價，真係唔再敢同佢行街，我唔知其他香港女仔係咪都會咁？其實10蚊咁少錢，我真係做唔出」。

不少網民留言表示理解樓主的感受，「我女朋友都好鍾意講價，所以我次次買嘢都係門口等，無眼睇」、「兩舊水都拗，真係港女，我真係做唔出，咁肉酸」、「自己做賣嘢嘅，10蚊啲嘢都有人講價」；不過，也有網民認為只要懂得看場合，適當地講價並非大問題，「牌子嘅就冇得講啦，普通舖頭仔講下價就冇所謂嘅」。

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