阿里巴巴掛巨型程式代碼春聯　網民創意爆棚自行翻譯　官方咁解答

虎年將至，各大企業也換上了農曆新年的裝飾和佈置。適逢北京冬奧即將舉行，中國科技巨頭阿里巴巴集團在杭州掛出一幅以春節及冬奧為題的巨型程式碼春聯，猶如IT人的另類應節浪漫。不懂電腦程式的網民看到春聯難免一頭霧水，有人則發揮創意及文學造詣，自行將程式碼「神翻譯」。阿里巴巴公開官方解答，指程式碼春聯沒有特定翻譯，反而希望大家感受到新春祝福及「雲上奧運」的科技力量。



中國科技巨頭阿里巴巴集團在杭州掛出一幅以春節及冬奧為題的巨型程式碼春聯，有發揮創意及文學造詣，自行將程式碼「神翻譯」。（網易圖片）

農曆新年及冬奧雙雙臨近，內地科技巨頭阿里巴巴集團近日於杭州西溪園區換上虎年佈置，在園區正中掛出了一幅巨型春聯，中間則有集團的吉祥物淘公仔，然而對聯內容與傳統不同，竟是以程式碼寫成，上下聯僅有「春節」及「中國」兩個中文字詞。

春聯內容：

player = Player(from="World");

player.gather ("中國");

olympics = Olympics(on="Cloud");

olympics.greet ("春節");



網民雖然未明白對聯上的程式碼，看到「春節」及「中國」兩字也大約明白背後的喜慶意思，紛紛發揮創意及文學造詣自行「神翻譯」，將程式碼變成意義深長又切合新年和冬奧雙主題的對聯，例如「聚全球健兒來中國；看雲端奧運迎新春」、「世界運動員相聚中國；雲上奧運會歡迎您來」、「世界選手情聚中國；雲端冬奧喜迎春節」、「中國年真熱鬧；冬奧會雲上看」等等。

阿里巴巴公開「官方解釋」，指程式碼春聯沒有特定翻譯，反而希望大家感受到新春祝福及「雲上奧運」的科技力量。（網易圖片）

阿里巴巴其後公開「官方解釋」，表示即便是不懂代碼，僅憑春聯結尾的漢字「中國」和「春節」，大家已能感受到新春的祝福，而透過符號間的英文單詞或許還能感受到「雲上奧運」的科技力量。

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