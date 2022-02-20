台男睡中被吵醒　9歲姪女爬上身求陪玩　1句話語出驚人勁尷尬

現在的小孩個性早熟，1名台男日前回老家探親時，就被9歲姪女的舉動大嚇一跳。台男指在睡覺時被姪女吵醒，不停吵着要他陪自己玩耍，又突然爬到他身上說「如果你跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子」，嚇得他立即坐正，心想「妳知道妳在供殺小（講甚麼）嗎小鬼頭」。



1名台男發文，表示其9歲姪女日前突然爬上他身上，求他陪自己玩，甚至語出驚人，讓他大嚇一跳。（示意圖 / GettyImages）

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該名台男在Dcard討論區發文，表示早前回老家過年，9歲並正就讀小學三年級的姪女整天吵着他，要他陪自己玩耍，但台男已連續2天與長輩通宵打麻雀，精神和肉體上都非常疲倦，便拒絕了姪女。不過，姪女竟突然爬到他身上，並說：「鼠叔，齁唷拜託，那如果你跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子。」

台男聞言大驚，當下立即在床上坐起來，內心更是驚魂未定，心想只有9歲的姪女說該句話有何意思。他表面上假裝平靜，提醒姪女不能在只穿內衣的情況下，隨便讓別人看。姪女其後表示，嫲嫲當天剛好帶她買內衣，台男只好幫她找合理的解釋，「希望她只是認為內衣是一件很好看的新衣服，所以才說要給我看的，不然我真的怕爆」。

台男一聽到姪女的驚人發言，嚇得立即在床上坐正，並提醒姪女說，不能隨便給別人看自己穿內衣的樣子。（《進擊的巨人》劇照）

讓台男更感到尷尬的是，由於他是在睡夢中被叫醒，故下面「都會硬硬的 （男生應該都懂）」，懵懂的姪女好奇地指着他私人部位問道：「這是什麼啊？」，台男趕忙以褲袋裏有放東西搪塞過去，場面非常尷尬。

帖文引來網民熱議，不少人都認為姪女意有所指，指他應將此事告訴姪女父母，「相信我，小三女生應該什麼都知道了」、「覺得這句話是從哪裏學來的，聽起來不太妙」、「她一定知道什麼，才把穿內衣給你看當一種獎勵，找個有智慧的親人，教你姪女保護自己身體隱私的觀念吧！」，亦有網民開玩笑指，「你去警局自首吧？」、「報警抓自己吧！預防犯罪」。

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