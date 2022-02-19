朋友傳送奇怪相　啤牌雞蛋鈔票並排放　網民驚悉意思馬上封鎖對方

朋友有話不好好說，卻傳送一張奇怪照片？近日網上瘋傳一張桌面並排放置啤牌、雞蛋及鈔票等的照片，看似毫無關聯的東西放在一起，讓人百思不得其解。正當一眾網民「搲爆頭」之際，有「食腦」的網民悟出當中意思，並說嚇得馬上就封鎖了傳送這張照片給他的朋友。



近日網上瘋傳一張桌面並排放置啤牌、雞蛋及鈔票等的照片，看似毫無關聯的東西放在一起，讓人百思不得其解。（fb專頁「靠北女友」圖片）

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facebook專頁「靠北女友」近日分享一張照片，只見桌面整齊擺放着兩張啤牌、雞蛋、筷子、髮圈及數張鈔票，帖文又提到「朋友私訊傳了一張圖給我，百般不解詢問後，一有答案我馬上就封鎖他了」。

不少網民紛紛猜測「打撲克完給錢？」、「大人的世界好難懂」、「K8等快領錢」，有人則發現原來每樣東西是代表一個字，「King國王」啤牌代表「王」、「黑桃8」是「八」，整句意思其實是「王八蛋快還錢」，怪不得收到這張照片的人要立即封鎖朋友落荒而逃。

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