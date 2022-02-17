女教師用夫精液整蛋糕餵學生　涉性侵兒童共150罪終達成認罪協議

美國2019年爆出震撼民眾的女教師妻聯手副警長夫性侵兒童案件，共被控多達150年嚴重控罪，包括強姦、迷姦、兒童性侵、兒童色情、偷拍及性虐待狗隻等。被捕後女教師稱自己是受丈夫恐嚇、操控犯罪，馬上申請離婚，日前她接受檢察官的認罪協議，作供指控前夫，換取撤銷68項指控，終判入獄41年。



兩人犯罪情節令人髮指，其中女教師曾用丈夫精液製紙杯蛋糕餵女學生吃，又涉及一同強姦受害人，家中搜出大量有兒童色情圖像的硬碟。其中有受害人提供數百證據，指丹尼斯利用職便威脅涉及毒品案的女性和他性交，並拍下大量影像。當地傳媒揭發，丹尼斯的惡行遠在2011年已有迹可尋，但當局一直未有正視。女教師的代表律師指，當事人並非想卸責，她認罪是想幫助指控「真正的怪物」。



36歲美國女教師辛西婭原本和丈夫合共被控150宗罪，她隨後申請離婚，日前和檢察官達成認罪協議撤銷多罪，以換取她作證指控前夫。（警方圖片）

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路易斯安那州首府巴吞魯日（Baton Rouge）利文斯頓堂區（Livingston Parish），於2019年爆出夫婦聯手犯性罪行案件，涉事的西區初中36歲女教師辛西婭（Cynthia Perkins）教了7年書，其44歲丈夫丹尼斯（Dennis Perkins）是利文斯頓堂區的副警長。丹尼斯涉案後即被解僱，辛西婭被捕時辭職，即時反面提出離婚，稱自己是被丈夫威脅犯罪，即使身處不同監獄還押，仍申請對丈夫的限制令，說受長期威脅令她感到恐懼。

案情指，兩人共涉及150項嚴重指控，包括強姦、迷姦、兒童性侵、兒童色情、偷拍等，當中涉及丹尼斯性虐待狗隻，60項涉及13歲以下兒童色情製品，搜查人員在他們家中電腦發現涉兒童色情的證據，更找到大量硬碟。丹尼斯另涉2項偷拍影片、2項淫穢罪和妨礙司法公正罪。基於保護受害人，未有提及多少指控和學校及學生有關。

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其中，辛西婭用丹尼斯的精液做紙杯蛋糕的「調味料」，要求學生食用。事發後該校學生及家長出現心理健康問題，有人患上抑鬱症，有家長指控辛西婭要求女兒吃那些蛋糕，向學生展示色情圖像，更為女學生拍照及拍片。據法庭文件，兩人涉及一同強姦1名兒童，並於樓梯、浴室設偷拍鏡頭，更曾將這些兒童色情影像上傳。

原本兩人是同案被告，直至去年6月法官同意拆散審理。辛西婭一直強調自己有72條罪是無辜，只認自己協助丹尼斯性侵犯1名青少年、幫他偷拍別人洗澡及將他的精液加入紙杯蛋糕給學生吃等。

不過去年7月，被檢察官稱作「第一號成年受害者」的一群受害人提供影片證據，顯示丹尼斯和辛西婭一同強姦1名女受害人，現場更有名女性幫他們拍片。「第一號成年受害者」提交了數百項新證據，包括丹尼斯和女性性交的照片及影片，揭發丹尼斯在毒品部門工作時，部份女性面臨關於毒品指控，就會暗示女性需和他性交，才可換取便利。

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原本在上周辛西婭接受陪審團判決時，要面臨72年監禁，代表律師一度要求轉區審訊，因為當事人被傳媒攻擊，網上充滿仇恨言論及死亡威嚇，不可能有公正審決。不過，日前辛西婭和檢察官達成認罪協議，作證指控丹尼斯以換取撤銷68項指控，獲受害人家屬同意。最終她被判入獄41年，其中二級強姦罪判40年，涉13歲以下青少年性犯罪判30年，兩刑期同時執行，而精液紙杯蛋糕事件判囚1年。

路易斯安那州總檢察長蘭德里（Jeff Landry）稱，辛西婭認罪後放棄上訴權、不得假釋，很快要丹尼斯就罪行負責。辛西婭代表律師史葛（Paul Scott）稱，當事人承認自己在這些罪行中有角色，但她非常受丹尼斯的控制，被操控、扭曲，強迫她做不舒服的事情，「丹尼斯是怪物，她不是推卸責任，認罪是期待去追捕真正的怪物」。

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丹尼斯仍面臨150項控罪，大部份是性罪行。當地有傳媒揭發，原來事發前約5年，他已涉及1宗關於女童的性罪行被捕。該女童的繼父、警官韋伯（Todd Webb）稱，繼女交到一名朋友（拒透露這孩子身份），她去丹尼斯家過夜和這朋友玩，當晚該孩子和丹尼斯爬上繼女的床。繼女稱丹尼斯在房內追趕她、觸摸、按住她等，稱自己在扮演「撓癢」的怪物。韋伯認為是嚴重的危險訊號，向丹尼斯上級、警長阿德（Jason Ard）投訴，但不了了之。

最終驚動到州調查員，但卻沒有結果，事後一家人去入油，丹尼斯刻意在他們身邊慢跑，他認為是在恐嚇。後來州當局引述利文斯頓警長的調查，覺得丹尼斯只是在為女童撓癢，不涉性罪行。當地傳媒再揭發早在2011年，已有女性申請限制令，聲稱丹尼斯利用職便跟蹤。當時警長只表示收到請求，但沒有任何紀錄。

（綜合）