港媽公路行快線遭截停　不滿被指違規罰款　網民嘲：個牌點考返嚟

疫情下很多人都減少外出，不少道路都達到「車龍清零」，不過路路暢通都不要太過開心，小心誤中罰款陷阱！有港媽在社交平台分享稱，在快速公路快線（右線）行車時，突然被警車截停，指她違反條例罰款，令她大感不滿，「成條高速公路都冇車，都可以唔見咗$450」。其帖文轉載至多個群組，惹網民嘲諷「咁基本都唔識」、「個牌點考返嚟系列」。



有港媽在社交平台分享稱，在高速公路快線行車時，突然被警車截停，指她違反條例罰款，令她大感不滿，「成條高速公路都冇車，都可以唔見咗$450」。（網上圖片）

該港媽在Instagram即時動態分享照片，指行車期間突然被警車截停，警員其後下車指她違反了交通條例，「你左邊兩條線冇車，你係唔可以行快線」，她則回應「揸咗10幾年車真係唔知」，雖然不用扣分，但都被罰款450元，因而非常不滿，「成件事我覺得好夾硬嚟，啲警察係咪得閒得滯」，又在帖文激動講粗口「邊個話阿媽唔可以講粗口」。

IG截圖隨即在facebook多個群組瘋傳，網民一睇就知出事，「十幾年後先俾人罰咪執到囉」、「除返都係每年45蚊學費」，揶揄港媽要上駕駛改進課程，「基本嘢都唔識」，又稱支持執法，「阿Sir多啲教育快線L」、「現場1對1教交通規例，抵呀」。

究竟港媽犯了那條規例呢？根據《道路交通（快速公路）規例》第12條，除需要越過另一車輛或多部車輛，或行車線與其他行車線匯合或分叉出來外，快速公路上汽車的駕駛者只可在左邊行車線上駕駛車輛。

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