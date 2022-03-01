惠康縮短營業時間　多間分店下午5時關門　網民慨嘆：放工難掃貨

【惠康／提早關門】繼萬寧、百佳後，惠康亦宣布調整分店營業時間，強調全線逾320間分店會維持服務，但大部份分店會在晚上人流較少的時間提早4小時關門，更有7間分店提早下午5時關門，又指受影響的分店只屬少數。



惠康亦宣布調整分店營業時間，大部份分店會在晚上人流較少的時間提早4小時關門，更有7間分店提早下午5時閉門。（資料圖片）

7間提早於下午5時關門的惠康分店分別位於：

謝斐道分店：銅鑼灣謝斐道503-505號地下

康澤花園分店：北角英皇道238號康澤花園商場

高威2分店：柴灣道111號東港城廣場一樓

平田2分店：藍田安田街23號平田商場1樓101號舖

得寶花園2分店：九龍牛頭角道3 號得寶花園商場地下138 號舖

悦安分店：大圍大圍道49-53號悅安大廈地下及1樓

奧海城1期分店：九龍海輝道11號奥海城1期G02-03號鋪



惠康強調，縮短營業時間的安排已盡力確保對顧客構成最少的影響，將會密切注意並評估情況，適時恢復正常營業時間。



消息一出即引來網民關注，有網民形容多家超市都縮短營業時間提早關門，「搞到好似宵禁咁」、「咁早收，收工點買嘢？」。亦有網民感嘆疫情下超市亦難生存，「啲貨被人買晒……得番個架」、「動態清零」。

不過，不少人亦表示理解各商戶做法，又指目前許多店舖都暫停營業，相信與員工確診有關，「疫情下，家品店、超市最好生意，但而家連連鎖店都要提早關門，相信係有員工中招，人手唔夠」、「近排多人去掃貨，去超市見到啲職員做到無停手，真係辛苦」。亦有打工仔表示，除了托家人朋友及早掃貨，部份便利店仍有通宵營業，尚可以購買食物，「便利店仲有好多熟食賣，如果閂埋真係唔知點算」。

百佳改分店營業時間一文看清 最早收3pm



百佳中午於Facebook宣布，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳店舖營業時間將會調整，「不便之處，敬請原諒」。百佳又說，每日會提供抗原快速測試給所有同事，當值前必須取得抗原快速測試陰性結果，以安心為顧客服務。

百佳各分店營業時間如下：

今次改動，百佳大部份分店都會在晚上8時至9時關門，亦有部份分店會提早至下午3時關門，顧客到場前記得留意。

萬寧53間分店今起暫停營業



萬寧周一晚上9時宣布，53間分店今日（3月1日）起暫停營業，另有多間分店暫停提供網購店取服務，直至另行通知。（萬寧Facebook）

萬寧周一（3月1日）晚上於fb宣布，為保障同事、顧客及工作伙伴健康，萬寧部份門店將於3月1日起暫停營業，或因應疫情而改動營業時間，期望相關措施能確保同事在健康、安全環境下，維持大部份門店運作；萬寧專業社區註冊藥劑師團隊則會繼續為顧客服務；，而醫院取藥服務亦會維持正常。

萬寧表示，感謝同事及顧客支持及諒解，疫情期間團隊會繼續堅守崗位，「同大家一齊守護健康」。

翻查萬寧網頁，3月1日起53間分店暫停營業，直至另行通知，名單名下：

另外，3月1日起38間分店暫停提供網購店取服務，直至另行通知，名單如下：