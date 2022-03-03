點解嘅？學生字跡潦到睇唔明　女教師用風筒狂吹　字跡竟神奇清零

做功課字跡潦草後果可以很嚴重！河南1名女教師日前為學生改作業時，見到有學生寫的字亂得無法看懂，由於學生平日是用可擦筆（擦擦筆）書寫，即字跡可用擦膠擦掉，教師便想到箇中原理是摩擦產生熱力讓字跡消失，因功課上有大面積字跡要清走，恐怕擦多了會爛，故便試用風筒的熱風「吹走」字跡，結果成功清空內容要學生重做。事件令網民笑翻，紛紛說學生應該嚇得不敢再用擦擦筆做功課，「失策了，下次直接換圓珠筆」。



學生字跡潦草，女教師想要他是用可擦筆書寫，想到可以用風筒加熱，令字跡消失，然後要求學生重做。（微博影片截圖）

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內媒報道，河南周口有名女教師忽發奇想，想到用風筒來「清空」學生做作業的潦草字跡。楊老師告訴內媒指，4年級有2名學生寫字不是很好，「他不是寫不好就是不認真」，影片所見，學生的字潦草得難以識別，由於學生平日是用擦擦筆寫字，字跡遇到高溫會消失，平日他做錯功課時，就是用擦膠摩擦產生熱令字跡消失。

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楊老師見學生的字寫得太差，「大面積的字體不好」，萬一用擦膠擦恐怕會令紙張爛掉。她就想到用風筒吹出熱風，應該可以吹走紙上的字，「果然能吹掉，而且效果很好」。楊老師和班上學生關係要好，平日下課都會一起玩，但她認為孩子做錯，作為老師應給予指正，學生認真書寫後還是可以將字寫得工整。她還提到，正常情況下考試不允許用擦擦筆，避免答案遇熱消失。

網民大讚楊老師竟想到用風筒吹走字跡，「老師太機智了」。不少人笑言這會嚇到其他學生不敢再用這種筆，「我要是學生心裡肯定十分崩潰」，又搞笑留言稱「學生：『失策了，下次直接換圓珠筆』」、「孩子：『這本作業可能不是我的』」。

（綜合）

每間餐廳的餐牌各具特色，有網民曾發現一間餐廳竟在門口放置一個具藝術風的餐牌，牌上的粉筆字如鬼畫符一樣，既似文字又似畫公仔，即使寫了不同午餐的名字亦難以即時估得到是什麼，引來不少網民瘋狂留言「猜字謎」。



最近網民發現有餐廳竟在門口放置一個具藝術風的餐牌，牌上的粉筆字如鬼畫符一樣。（fb群組「西環變幻時」圖片）

相片引來不少網民熱討，他們更嘗試猜出餐牌上的字：