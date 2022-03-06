台男分手報紙頭版登道歉啟事自揭6宗罪　友爆料指遭恐怖女友強迫

分手竟要弄得登報公告天下認衰，而且還是人人都看到的頭版位置？台灣1名男子上周五（4日）於當地報章刊登頭版小格廣告，內容竟是向前女友道歉，自揭分手前的6宗罪。該道歉啟事引起台灣網民熱議，不少人對事件背後的來龍去脈感到好奇，甚至發起「起底」行動。有自稱男方同事的網民其後爆料，指控女方是恐怖情人，稱一切均是女方強迫所為；而涉事女子其後現身，不過她未有就道歉啟事回應，僅留言稱「不希望他（男方）被肉搜，造成更大的傷害」。



有台男於當地報章刊登頭版小格廣告，內容竟是向前女友道歉，自揭分手前的6宗罪，相關道歉啟事引起台灣網民熱議。（fb「爆廢公社」圖片）

李姓台男上周五（4日）於當地報章《聯合報》頭版欄位刊登道歉啟事，短短158字的內容交代他與蘇姓女子交往期間，做出6個「不該」，包括「不該吵架時不接電話、不該用報警方式處理感情事、不該請同事騷擾蘇小姐媽媽、不該在鬧分手後單獨載女同事去大賣場、不該置之不理與同事去尾牙唱歌、交往期間不該在下班時間跟女同事聊天」等。

台男自責形容，「浪費蘇小姐8年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決」，導致兩人最終各走各路。道歉啟事刊登後引起當地網民熱議，名嘴陶晶瑩也不禁轉發表示「到底藏了多少故事？好復古、好複雜」；而著名律師賴芳玉則指，「現在分手都要這麼赤裸嗎？看來分手創傷，真的很難（面對）」。

台男於短短158字的內容交代他與蘇姓女子交往期間，做出6個「不該」，導致兩人最終分手。（fb「爆廢公社」圖片）

道歉啟事被轉發至多個網絡群組，有自稱李男的同事留言爆料，按登報內容逐點反駁，稱事實並非如啟事所言，如不接電話實因女方多次「奪命追魂call」騷擾，連同事、公司都受害，更驚動公司高層；而男方報警則是因為女方多次擅闖辦公室找人，嚴重影響同事上班，屢勸不聽。該同事指控蘇女是恐怖情人，指一切也是蘇女自編自導，甚至連啟事內容也是由她擬稿，再強迫李男付款刊登。

道歉啟事被轉發至多個網絡群組，有自稱李男的同事留言爆料，按登報內容逐點反駁，指控蘇女是恐怖情人，指一切也是蘇女自編自導。（fb「爆廢公社」圖片）

相關爆料引來大批網民「食花生」，有人認為男方分手後仍自費大數自己罪狀是另有目的，「男的技術上是道歉，但似乎什麼也都沒損失」、「這男的高呀！158字明道歉暗卻句句直批女生控制慾強又恐怖情人，都分手了還不放過」；有人甚至於討論區發起「起底」行動，揚言要弄清事件真相。

不少台灣名人或名嘴都轉載了這則道歉啟事，其中「DJ金寶」分享後，沒料到引來疑似蘇小姐本人留言，表示「不希望被肉搜，造成更大的傷害」，再次惹來網民哄動。

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