媽媽群組截圖教開啟緊急警報　網民意外見到呢個APP即爆笑：識玩

政府昨日（3月10）傍晚突然向全港市民手機發出緊急警示，通知市民伊利沙伯醫院已成為接收新冠肺炎患者的定點醫院，提醒其他市民不要前往。有市民收到一刻被「嘟嘟嘟」聲響及手機的震動嚇個半死，以為是地震或災難警報，惟政府呼籲不要關閉通知功能。有人在媽媽群組中截圖教大家開啟接受警報功能時，意外被發現手機有裝設交友程式，因而引起網民哄動，紛紛討論安裝原因，又笑言「關閉咗通知好識玩」。



FB流傳一張手機截圖，只見有人在WhatsApp媽媽群組圖文並茂，教大家開啟緊急警示通知，卻被發現有玩交友程式。（Facebook圖片）

Facebook群組昨晚（9日）流傳一張手機截圖，只見有人在WhatsApp媽媽群組圖文並茂，教大家開啟緊急警示通知，「媽媽群有人教人點開緊急警報，但我見到另一樣嘢」。從截圖可見，於手機設定的「通知」一頁最底部設「緊急警示」一欄，只要按下開啟就能收到通知，而該欄目以上則是其他程式的通知設定，其中包括交友程式Tinder。

政府3月10突然向全港市民手機發出緊急警示，通知市民伊利沙伯醫院已成為接收新冠肺炎患者的定點醫院，提醒其他市民不要前往。（資料圖片）

網民一看截圖即發現「重點」，媽媽群組成員的手機出現交友程式亦引起大家哄動，「媽媽玩Tinder」、「你懂的」、「個天好綠」，更指「啲APP好多關閉知，好識玩」。不過有人就猜想安裝原因，「見客用咋」、「有1%可能性係用嚟監察家中賓賓有無曳曳」，亦有人指今時今日交友程式很平常，可能只是用完沒刪掉。

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