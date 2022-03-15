報稱頭暈實際發燒咳嗽　救護員未及穿保護衣接觸病人：勿隱瞞病情

本港第五波新冠肺炎疫情仍未受控，醫療及緊急救援服務幾近崩潰，醫護人員每日疲於奔命。有救護員日前發文，稱有病人因害怕而隱瞞病情，召喚救護車時報稱頭暈及有陰性檢測結果，惟救護員到場後才表示出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，令救護員在未有穿上保護衣的情況下直接接觸。樓主大嘆「救護員都是人」，呼籲有需要市民切勿隱瞞病情，以免影響提供協助的醫護人員。



有救護員稱有病人因害怕而隱瞞病情，報稱頭暈及有陰性檢測結果，惟救護員到場後才表示出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，令救護員在未有穿上保護衣的情況下直接接觸。（資料圖片，非當事人）

「真心希望市民報警叫救護車不要隱瞞病情。」該名救護員早前於facebook群組「公務員secrets」發文，指近日有緊急服務個案，病人報警叫救護車時報稱頭暈及有新冠病毒的陰性測試結果。

不過救護員到場後，病人卻表示有發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，令到場協助的3名救護員均在沒有穿上保護衣的情況下接觸他。病人後來才坦白，自己「因為害怕而隱瞞和不做快速測試」，救護員得知情況只能即時穿起保護衣，幸好3人一直戴上N95口罩，有助減低風險。

樓主慨嘆，「其實救護員都是人，我們都有家人，有老有細」，呼籲市民勿因自私而隱瞞病情，以免影響他人。（資料圖片，非當事人）

樓主慨嘆，「其實救護員都是人，我們都有家人，有老有細，身邊不少同事小朋友更剛剛出世」，呼籲市民勿因一己自私而隱瞞病情，以免影響他人，「若自行去排街症或醫院或診所求診，幫幫忙不要隱瞞，醫生、護士、HCA（健康服務助理）也是人，他們也有家人」。

不少網民也對相關救護員遭遇感同情，批評隱瞞病情的市民非常自私，隨時連累提供協助的醫護，「都唔明啲人咁自私，一係唔好報警啦」、「如實呈報病情，不單是道德問題，亦可令救護員及醫護人員為傷病者提供最合適、有效的護理措施」、「搞到醫護中晒仲邊有咁多車？真係唔好濫用白車，到你自己或身邊人有需要嗰陣，就會明白等白車係幾焦急」。

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