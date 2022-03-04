父狂咳拒做快速檢測　稱「打咗針驚咩」　女超驚：屋企危險過條街

疫情期間留在家中「危險過條街」？無他，家家有本難唸的經。有女網民在討論區發文，抱怨即使公司准許在家工作（WFH），但父親至今仍堅持去茶餐廳吃兩餐，又愛出門食煙，即使咳嗽不斷仍不願做快速檢測，令她非常擔憂。帖文引起網民共鳴，指向長輩講防疫「嘥氣」，建議樓主在家戴口罩自保，樓主稱雖然父親開口就說「我又打咗針，驚咩嘢」，但她最擔心的始終還是父親中招。



樓主稱父親覺得自己已接種疫苗，不必事事小心。（《向西聞記》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區發文，問「有冇人同我一樣覺得屋企仲危險過條街」，事源公司容許員工在家工作，但爸爸每天堅持外出吃兩餐，有空就會出門口吸煙，「咳到癡咗咁仲都好努力去堅持食煙」。她曾經問為何不可以叫外賣，爸爸認為「樓下茶記一入門口個伙記就知我食咩，送到面前，外賣邊有咁方便」。

樓主解釋現時太多確診個案，勸爸爸減少外出，只回應「邊驚得咁多，我又打咗針，驚咩嘢」。她擔心下叫爸爸做快速測試也被一口拒絕，「話自己無病徵」，無奈自己就像做多少防疫措施都沒有用，「因為有唔怕死嘅豬隊友，聽到佢喺度咳，我真心驚」。雖然責備父親，但樓主也提到始終最擔心父親中招，「只係想佢有多一點危機同防疫措施」。

樓主見父親常咳嗽，叫他做快速檢測亦遭拒。(示意圖／梁鵬威攝)

帖文引來網民共鳴，指自己家人都是出街後從不消毒，口罩入屋隨便掛，「我阿爸又係咁，未中招前已叫佢唔好日日去深水埗，結果而家中招仲發我脾氣，忍唔住決定出去租屋住」。老人家堅持堂食亦有一定風險，抱怨香港很多市民認為打針就不會染疫放下戒心，「打咗針可以飲茶，打麻將，見孫仔」，加上對長者講防疫意識「點講都只能係嘥氣」、「到頭來辛苦嘅都係佢哋自己，不過佢哋硬係唔明」。

有網民留意到樓主爸爸有咳嗽問題，已是明顯病徵，「咳到癡咗都話自己無病徵？」，並建議如果不是要搬走，可考慮在屋企也戴口罩自救多福。

（香港討論區）