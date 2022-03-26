配音王后謝月美逝世　ICAC首廣告女主角　1句經典對白令網民懷念

人稱「May姐」的資深配音員兼演員謝月美，傳出離世消息，據知她退休後生活一直寫意，但近年長期患病，昨日（25日）於醫院逝世，終年74歲。May姐曾為多個卡通片配音，包括《反斗奇兵》及《麥兜》，令人印象深刻。有網民則重提她1975年擔任廉政公署首個廣告女主角，聽到1句「日捱夜捱搵兩餐，你仲要喺乞衣兜揦飯食？」對白更覺唏噓，「永遠懷念呢把好聲音」。



謝月美離世消息傳出，網民紛紛留言懷念她，又列出她曾擔演或配音的深刻角色，包括聲演《麥兜故事》中的原版麥太、《反斗奇兵》的薯蛋頭太太、《再見螢火蟲》中的哥哥及《怪獸大學》中的校長。

2019年廉政公署45周年特輯訪問謝月美接拍廣告的點滴，她重看片段後笑言「都幾好火喎」。（廉政公署影片截圖）

有網民直言近日才重看她跟劉青雲及周星馳合作的劇集《孖仔孖心肝》，沒想過突然就收到離世消息，「香港人熟悉的聲音又少咗一把」、「人走了，但聲音長存」；亦有人重提她為廉政公署拍攝的廣告，經典對白令人懷念。

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廉政公署於1974年成立，並於1975年推出首個電視廣告《小販》，謝月美正擔任女主角。廣告一開始，飾演小販的謝月美一拖二帶着小孩，在市場中穿梭，並配以一句讀白「日捱夜捱搵兩餐，你仲要喺乞衣兜揦飯食？我要親自去廉政公署舉報你！」，最終氣沖沖走到廉政公署舉報貪污情況。

簡單半分鐘的廣告卻讓人印象深刻，2019年廉署45周年特輯訪問謝月美接拍廣告的點滴，她重看片段後笑言「都幾好火喎」，指當年的導演看過她出演舞台劇後，就邀請拍攝這個廣告，她接拍後特意拿新衣服到街市，與菜檔小販交換舊衣及借圍裙穿，「個時係好真」。

謝月美表示，她接拍廣告後特意拿新衣服到街市，跟菜檔小販交換舊衣及借圍裙穿，「個時係好真」。（廉政公署影片截圖）

她在訪問中又分享到，他們一行到橫頭磡街市拍攝，地上有一灘水，導演要求她走來走去，其中1個小孩是她的姨甥女，拍攝時其實不太清楚在宣傳什麼，只按着導演指示去做，「估唔到可以成為廉政公署第一個廣告（女主角）」。

網民指廉署成立後逐漸掃走香港的貪污風氣，市民見到貪污情況毋須再吞聲忍氣，是令到香港成為廉潔城市的重要指標。亦有網民指，廉署首個廣告以小販作主角很具代表性，因為小販收入不高，卻可能被當年的警員、不同政府部門，其至黑社會索錢，是受到黑白兩道欺壓的小市民，廉署執法掃除貪污後，警員不能再私下收錢，反之要落力打擊黑勢力，在七十年代令市民生活有了保障。