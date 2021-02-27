吳孟達病逝︳網民列10部沒有周星馳的達哥電影　他最愛是這部

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-27 19:36

【吳孟達病逝】70歲藝人吳孟達因患肝癌，於2月27日傳出病逝消息，令影迷傷心不已。吳孟達入行逾40年，影視作品繁多，雖然不少人最記得他與周星馳合作的電影，但在其他電影中同樣表現出色，亦是華人影史上少數以擔任配角為主、仍享負盛名的影星。達哥於1979年已憑電視劇《楚留香》（台譯《楚留香傳奇》）的胡鐵花一角在港台走紅，還以經典港產片《天若有情》中太保一角，奪得金像獎最佳男配角，是港人的集體回憶。

達哥曾在訪問中透露，自己最愛的作品是《天若有情》。（劇照）

達哥病重消息傳出後，其健康狀況受到網民關注，不少人坦言達哥與星爺雖是絕配，但在沒有星爺的電影中仍是演技大爆發。達哥過往受訪時，曾被問及最愛哪套作品，當時他表示是1990年的《天若有情》中，戲中他飾演的太保原是德華飾演的華弟跟班闖江湖，沒甚麼志氣，但最終願意為兄弟冒險，卻成為悲劇人物。而拍攝《天若有情的》同年，達哥與周星馳合作拍了《賭聖》，足見他的演技有不同面向。以下是網民最回味的達哥10部沒有周星馳的經典電影。

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吳孟達10部沒有周星馳經典電影：

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【網民一人一句懷念達哥▼▼▼】

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【曾經有網民在連登討論區上開Po，盤點吳孟達的最好笑電影對白，以下就是精選10句：】