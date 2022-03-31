華燈初上丨台媽煲劇後找出同款晚裝裙：年輕時穿過　網民狂讚經典

劇集《華燈初上》播出第3季引來大批劇迷追看。有台灣網民稱媽媽也急不及待煲劇，看完後竟默默表示，自己也擁有與劇中角色同款的晚裝裙，更在家中衣櫃找出裙子，力證「年輕時我也穿過」。樓主看到同色同款的裙子也被嚇到，不禁拍下照片發文分享，笑言「裙子健在但是身材卻回不去了」。帖文引來網民「朝聖」，大讚劇組製作認真，驚呼「原來戲服也是古董」。



該名台灣網民於facebook「爆廢公社」發文，指媽媽看過《華燈初上》的最後一季後，突然表示自己也擁有劇中角色「雅雅」的同款晚裝裙：「我也有一件喔，以前年輕的時候我也穿過」。樓主以為媽媽開玩笑，沒料對方真的在家中衣櫃找出同款酒紅色長裙，令他非常驚喜，「衣櫃挖寶挖起來，有人家裏也有劇中的服裝嗎？滿滿回憶殺」。

從樓主上載的相片可見，媽媽的晚裝長裙無論顏色、墊膊款式、胸前的珍珠裝飾及背後的排釦設計和蝴蝶結綁帶，全部與劇中日式酒店「光」的會計小姐、由江宜蓉飾演的「雅雅」所穿的一模一樣。他看到裙子實物也非常驚奇，直呼：「老媽還真的沒亂說，真的是同一件，太經典了！」

他笑言，媽媽即使翻出同款裙子也未能重溫當年的時髦感覺，「衣服健在但是身材卻回不去了，扣子會噴飛」，又指看到媽媽的長裙，深感劇組在還原80年代的環境及角色打扮上花了不少功夫，「很用心還原當時的人事物，這點真的很敬佩」。

帖文引來一眾劇迷關注，紛紛驚歎樓主媽媽竟將長裙好好收藏多年，「重點你媽還保存着，好厲害」、「這件可以珍藏起來了！以前的衣服都很值得保存」、「厲害的是媽媽她記得自己有這樣的衣服欸」、「一直以為是劇組訂做的，沒想到真的有這件衣服」。亦有網民笑言希望看到樓主媽媽的「示範照」，「有沒有你媽媽年輕時穿這件的照片呀」、「當年有這種衣服，長相一定也很美」、「《華燈》戲服應該是跟媽媽借的」。

陌生俊男突傳訊息狂撩 健談台媽靠吹水擊退騙徒 網民狂讚：高手



有台灣女網民日前發文，指媽媽收到陌生男子的訊息，對方扮作認錯人，卻不斷邀請媽媽聊天，令母女很快便察覺不妥。樓主笑指媽媽「很無聊」，明知對方是騙徒也會不斷回話，最後更成功靠「吹水」擊退對方，過程搞笑卻有效。網民看過對話內容也大讚樓主媽媽非常高招，「太好笑了，期待下集」。

