青衣屋邨現擲尿片慣犯　居民險中頭獎嬲爆　網民舉1原因稱難跟進

第五波新冠肺炎疫情持續，保持良好衛生習慣是常識吧。有青衣街坊網上發文，指發現長發邨有高空擲物慣犯，不時將已使用的「有料」嬰兒尿片從高空掉下，導致他幾乎「中頭獎」。事主狠批涉事家長罔顧公德，又批評房屋署未有跟進，不過網民則提出1個原因，指該屋邨屬租置計劃一部分，某些單位屬自置，管理及追究方面或會遇到較大困難。



有青衣街坊網上發文，指發現長發邨有高空擲物慣犯，不時將已使用的「有料」嬰兒尿片從高空掉下，導致他幾乎「中頭獎」。（fb「公務員secrets」圖片）

該名網民早前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指自己為青衣居民，每天上班行經長發邨敬發樓附近時，也發現有人從高空擲下已使用的嬰兒尿片，情況愈來愈嚴重，更曾試過險被擲中，「之前每日一條，而家一日幾條，每條都有料嘅，有次仲差啲中頭獎」。

從樓主上載的相片可見，屋邨內的行人通道上竟棄置了至少3條尿片，而且全部也被打開，並有使用痕跡，或會影響環境衛生。他怒斥高空擲物是刑事罪行，質疑負責管理屋邨事務的房屋署未有處理，同時狠批涉事父母或照顧者罔顧公德，「我係咪可以向邊個房屋署同警務處投訴此情況？仲有係咪可以向社會福利署投訴嬰兒父母欠缺公德？」。

樓主怒斥高空擲物是刑事罪行，質疑負責管理屋邨事務的房屋署未有處理，同時狠批涉事父母或照顧者罔顧公德。（資料圖片／張浩維攝）

網民看過相片也感嘩然，直指涉事家長須負最大責任，「你的家長如何， 你的仔女定必如何」、「生就識生，自己都好似無父母教咁，有違公德」、「好嘔心啊，點防疫啊？用童子屎定童子尿啊」。

亦有人指出，長發邨屬租置計劃一部分，即使找到涉事單位，也要視乎單位屬房署管理或是自置物業而有不同處理方法，令跟進或追究更加困難，「長發係租置，投訴房署，佢都射返畀長發邨法團所聘管理處，如管理處查到公屋租戶擲物，會轉介返房署」、「租置最麻煩就係管理權問題，業主立案法團同房署兩邊推嚟推去結果乜都做唔到出嚟」。

大圍公屋天降疑沾糞廁紙 半個月掉3次居民勁崩潰 房署咁回應



大圍有公屋居民在網上投訴，指樓上住戶經常將疑似沾有糞便的廁紙掉下，向房屋署投訴半個月都未見有行動，再度投訴才安排職員拍照記錄及在大廈貼通告，惟只有在少量樓層貼出，質疑職員沒有盡力解決高空擲物的問題，因而向網民查問應怎樣做。房屋署回覆《香港01》表示，屋邨辦事處已派員到場了解及跟進情況，並安排特遣隊作進一步調查。



從上載的照片可見，有明顯用過的廁紙掉在窗外的晾衣架，廁紙上沾有泥黃色的污穢物。（FB「沙田之友」圖片）