男童遭青年用水樽扑頭　港媽報警悉患自閉症不追究：多份愛同包容

小朋友無故遇襲，最緊張的當然是父母。有港媽日前發文，指與子女到屯門一商場逛街時，兒子突然被1名近1.8米高的青年以水樽扑頭襲擊，導致頭部瘀傷並有細小流血傷口。港媽即時報警處理，但過程中得知青年疑患有自閉症，決定不作追究，又呼籲社會大眾對患病孩子多點包容。港媽的處理方法引來家長熱議，有人讚賞她願意包容有特殊需要的孩子，但也有人認為青年行為對他人造成傷害，若隨便放過他或會令同類事件再次發生。



有港媽指與子女到屯門一商場逛街時，兒子突然被1名近1.8米高的青年以水樽扑頭襲擊，她報警處理的過程中得知青年疑患有自閉症，決定不作追究，引來網民討論。（fb「家長secrets」圖片）

該名港媽投稿至facebook專頁「家長secrets」，稱日前帶同2名子女到屯門一商場逛街，其間聽到有人大叫「你做乜打人呀？」，沒料行經聲音來源時，1名身高約1.78米的黑衫青年突然「執起水樽車落我個仔到」，港媽嚇得大叫「你做咩打我個仔呀？」，才發現兒子額頭已有瘀傷，旁邊亦有細小出血傷口。她事後才得知，原來事發5分鐘前，涉事青年曾「起腳」踢向1名3歲小朋友。

港媽即時報警求助，等待期間她詢問青年襲擊小朋友的原因，對方回答指「佢哋冇用㗎，生出來係阻住地球轉」、「見到佢地就憎」。她從青年的語氣想到，對方的家長「應該平時咁講佢」，遂再問青年有關父母的事，這時青年情緒波動，突然跪在地上求饒：「你放過我啦！」

港媽事後指，從青年與警員的對話中，「無意中聽到佢話自己有自閉症」，因而決定不向對方追究。（fb「家長secrets」圖片）

警員之後到場，了解事件經過後表示可將青年拘捕，問港媽會否提告，港媽則拒絕追究，表示「只不過怕佢傷害其他小朋友啫」。警員續稱懷疑青年有精神問題，「會帶佢睇醫生」，再次確認她不追究後，便代為安撫受傷兒子。

港媽事後指，從青年與警員的對話中，「無意中聽到佢話自己有自閉症」，因而決定不向對方追究。她坦言自己並非大好人，「我唔係咩天使，我個仔都好傷，如果對方係用玻璃樽，我個仔唔知點算」，但她認為患病的孩子需要「多一陪嘅愛同關心」，故決定給予多一份包容，更稱兒子也明白事理，事後更向青年道別才離開，「照顧患病嘅小朋友好辛苦，香港人畀多一份愛，多一份包容，世界會更美好」。

港媽的處理方法引來家長熱議，有人讚賞她願意包容有特殊需要的孩子，但也有人認為不應姑息施襲者。（fb「家長secrets」圖片）

帖文引來家長網民熱議，不少人討論港媽對事件的處理方法，有人大讚她在兒子受傷的情況仍能保持冷靜應對，「事主好有愛心和同理心，咁都可以咁冷靜原諒佢」、「謝謝你善待他」、「好感恩有你呢種父母，雖然自己個仔被傷害到咁，但仍然能易地而處！換轉係我，見到個仔傷成咁，第一刻都會好激動！你嘅冷靜同觀察力好值得我去學習」。

不過也有大批家長指出，港媽的行為如同姑息施襲者，直指患有自閉症並非襲擊他人的理由，若沒有好好教育，日後或有更嚴重的傷人行為，「個施襲者唔係第一次，仲要係慣犯，如果有效咁跟進治療就唔會係慣犯喇！要幫佢唔係放生佢，包容同縱容係一線之差」、「放走佢唔等於對佢好，唔係話明白佢嘅處境就係幫咗佢，佢需要嘅係接受治療」、「這樣處理可以教到子女原諒別人，但卻未能教到他們如何保護自己和承擔公民責任」。

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