馬國女胸部竟長出恐怖異物！詭異照片瘋傳　真相同呢3樣嘢有關？

天下之大無奇不有！馬來西亞一名女子患上極罕見疾病，左邊胸部竟長出類似「公羊角」的詭異爪狀東西，並持續痕養，需要切除，醫生暫未找到確切成因，推測可能與感染人類乳頭瘤病毒（HPV），或紫外線照射及輻射有關。胸部長「角」照片引來網上熱論，網民直呼「不可思議」。



根據《醫學與外科手術年鑑》（Annals of Medicine and Surgery）新公布事件，該名63歲馬來西亞老婦左邊胸部，過去2年長出類似「公羊角」、約5厘米大小的異物，並且有痕養徵狀。

馬來西亞一名女子患上極罕見疾病，左邊胸部竟長出類似「公羊角」的詭異爪狀東西，並持續痕養，需要切除。（sciencedirect）

老婦本身有高血壓及高血脂，經藥物控制病情良好。醫生檢查發現，老婦症狀類似皮膚角質病變形成的「皮角（cutaneous horn）」，幸好「皮角」只在皮膚表面生成，沒有擴散到乳房組織，排除患癌症可能。老婦最終經手術切除「皮角」，目前恢復良好，手術後6個月都沒有出現異常，亦沒有復發迹象。

馬來西亞女子左邊胸部竟長出的異物，類似「公羊角」。（sciencedirect／資料圖片）

據了解，「皮角」最常見於頭皮和上臉部，或其他容易暴露在陽光下的區域，例如胸部、肩部和頸部等，然而其實全身都有機會出現，包括陰莖等。

目前醫生未找到老婦胸部生「公羊角」的確切成因，估計可能與感染人類乳頭瘤病毒（HPV），或與紫外線照射及輻射有關。

同場加映：詭異影片瘋傳！印度鐵路警突自轉墮軌遭火車輾斃 網民：好恐怖！



1段詭異墜軌片段近日在印度社交網站瘋傳，影片拍到當地1名警員在月台當值期間，突然原地不斷轉圈，接着便失神失平衡向後跌進月台路軌，被剛好駛入站的火車輾斃。網民看片後直呼詭異恐怖，「發生了什麼事？」、「為什麼會突然自轉？」、「好難過…」。

印度一段詭異墜軌片段在Twitter瘋傳，拍到一名在月台當值執勤的警察，突然原地不斷轉圈，接着便失神失平衡向後跌進月台路軌，被剛好駛入站的火車輾斃。（影片截圖）

詭異自轉畫面逐格睇▼▼▼（警告！可能引起不安）