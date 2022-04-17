女友常幻想被虐打拋棄　諗到當真恐懼疏遠　男友滿頭問號呻辛苦

想像力非常重要，但如果沉溺其中，可能變成病態。近日有男生在討論區分享與女友的相處點滴，當中提到他的女友經常幻想自己被拋棄被虐打，更信以為真疏遠他，令他苦不堪言。有網民認為女生只是缺乏安全感，亦有網民擔心她的心理健康。



樓主表示女友因幻想過度，以為真的被打，因而拒絕樓主接觸。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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該男生在Dcard以「女朋友好鍾意幻想」為題發帖，表示與女友拍拖1年多，原本她很獨立，但「一齊就突然變咗細路女」。樓主指女友經常沒來由地幻想一些情節，包括被他拋棄、虐待、兇狠地打等等。最令他難受的是，女友會以為幻想是真的，對他產生恐懼，甚至拒絕接觸。為了安撫女友的情緒，樓主只好買禮物哄她。

樓主自問溫柔，女友亦常稱讚他，因此他不能理解女友為何會有這些幻想，更坦言「成日咁搞，都幾辛苦」。

樓主自認為是溫柔的人，女友亦時常稱讚他，令他不明白為何在女友的幻想中自己會變成家暴的人。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

有網民認為女友只是沒有安全感撒撒嬌，不需要大驚小怪。亦有網民以「幫人湊女」形容樓主與女友的關係，認為女友行為不成熟。另有網民認為樓主沒有錯卻買禮物哄女友的行為不正確，這樣會令她以為「妄想被虐之後就有男朋友氹」，導致惡性循環，並建議他們多看些心理健康的書籍。

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