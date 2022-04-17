比利時無證男刮彩票中212萬領獎被拒　當局處理手法惹熱議

全球各地貧富懸殊嚴重，不少貧苦大眾都視贏彩票大獎為改變人生的唯一機會。一名阿爾及利亞男子日前就成為了幸運兒，在比利時刮彩票贏得25萬歐元（約212萬港元），但由於他沒持有有效身份證明文件，不能設立銀行戶口，因此無法領獎，即使委託朋友代領也被拒，使他束手無策。



據比利時媒體報道，這名28歲阿爾及利亞男子四個月前乘船到西班牙，經法國輾轉抵達比利時，其後竟贏得彩票巨款，但由於獎金數額太多，難以現金交收，他也沒有銀行戶口以轉賬領獎，於是委託兩名朋友代替他前往位於布魯塞爾的彩票公司總部收款。

可是，彩票公司懷疑代為領獎的兩人盜竊彩票，於是報警拘捕他們，要物主親自前往警察局解釋事情因由，他們才獲悉。彩票其後由布魯日一間法院扣押，待商討如何處理。

彩票主人的代表律師透露，比利時當局曾表示在他成功領獎前，都不會遞解他出境。物主現階段須與他在阿爾及利亞的家人聯絡，取得能證明其身份的文件，才可辦理領獎手續。

網民對彩票公司和比利時當局處理事件手法頗有意見。有人指彩票領獎從來「認票不認人」，質疑為何彩票主人找到朋友代領獎金，彩票公司仍要刁難。有人認為彩票公司可以本票發放獎金，讓得獎者自行處理。更有人直指得獎者根本是非法逗留，可將他與彩票一起遣返原地，毋須其他繁複手續。