港女查詢代購詳情遭躁底客服鬧爆：自己去泰國買　網民：佢失戀？

新冠肺炎下港人未能去旅行，但購物意欲未減，不少也會使用代購服務。有網民近日發文，指因未能到泰國旅遊，只好向代購網站查詢代購銀包的詳情，沒料遇上「躁底」客服，多次被對方責罵，甚至直斥她「白痴」，叫她「自己去泰國買啦」。事件引來網民討論，有人批評商戶無故怒罵客人態度惡劣，但亦有人指出樓主未有提供貨品資料，或令店方誤會有意刁難導致不愉快結果。



有網民指因未能到泰國旅遊，只好向代購網站查詢代購銀包的詳情，沒料遇上「躁底」客服，多次被對方責罵，甚至直斥她「白痴」，叫她「自己去泰國買啦」。（示意圖/GettyImages）

「大家評評理！」該名女網民早前於facebook群組「元朗吹水區」發文，稱因未能到泰國旅行，故向網店查詢代購詳情。店方要求她提供貨品相片以作報價，她遂表示有意購買泰國有售的鱷魚頭皮製黑色長銀包，正打算找尋示意相片時，客服竟回覆「遲啲自己去泰國買啦」。

樓主不明所以，反問「咁你又叫我畀相你？」，即被客服反駁指「你唔講點知買邊款銀包」。樓主不滿客服態度，直言「其實你同我講你唔代購鱷魚皮銀包咪得，我去到泰國就唔使揾代購啦」，沒料對方竟突然發難，怒罵她「白痴」。

事後她感到無奈又憤怒，「我都係問下會唔會有代購呢樣產品啫，冇嘅講一句『冇』咪得，有必要咁串仲要鬧人白痴？佢一個做生意嘅人對住個客咁嘅態度，我真係不敢恭維，佢唔做我生意真係唔緊要架，但我冇必要受呢種氣，我都只係一個消費者。將心比心，我真係唔會咁答個客囉」。

帖文引來網民激辯，有人同情樓主，認為店方無故發難態度惡劣，「其實個店長都好冇耐性，等個客畀張相都要時間㗎」、「可能佢好好生意呢，我真係第一次聽到會咁答人」、「即使佢講錯或佢畀嘅物品訊息有問題，你打開門做生意都唔係第一句就咁串叫人自己去買，唔可以畀啲耐心同客溝通一下？」。亦有人笑言客服心情欠佳或另有原因，「會唔會失戀？」、「係咪賭馬輸咗錢呀」。

帖文引來網民激辯，有人同情樓主，認為店方無故發難態度惡劣，亦有網民指出，樓主查詢代購詳情時應先準備好貨品資料。（示意圖/GettyImages）

亦有網民指出，樓主查詢代購詳情時應先準備好貨品資料，「樓主可能唔清楚咩叫代購，代購係你畀件物品嘅牌子或型號，甚至乎係相片，等對方去當地幫你買，並唔係去到幫你睇下有咩款，再畀晒啲相你去揀」、「代購唔畀齊料人，人家又點幫你？」。樓主其後強調正打算提供資料，又認為客服態度的確有問題，「其實我打完嗰句已經即刻上網揾相㗎喇，點知未揾到，佢就叫我自己去泰國買」。

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