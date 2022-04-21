港女查詢代購詳情遭躁底客服鬧爆：自己去泰國買　網民：佢失戀？

撰文：安祖娜
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新冠肺炎下港人未能去旅行，但購物意欲未減，不少也會使用代購服務。有網民近日發文，指因未能到泰國旅遊，只好向代購網站查詢代購銀包的詳情，沒料遇上「躁底」客服，多次被對方責罵，甚至直斥她「白痴」，叫她「自己去泰國買啦」。事件引來網民討論，有人批評商戶無故怒罵客人態度惡劣，但亦有人指出樓主未有提供貨品資料，或令店方誤會有意刁難導致不愉快結果。

有網民指因未能到泰國旅遊，只好向代購網站查詢代購銀包的詳情，沒料遇上「躁底」客服，多次被對方責罵，甚至直斥她「白痴」，叫她「自己去泰國買啦」。（示意圖/GettyImages）

「大家評評理！」該名女網民早前於facebook群組「元朗吹水區」發文，稱因未能到泰國旅行，故向網店查詢代購詳情。店方要求她提供貨品相片以作報價，她遂表示有意購買泰國有售的鱷魚頭皮製黑色長銀包，正打算找尋示意相片時，客服竟回覆「遲啲自己去泰國買啦」。

樓主不明所以，反問「咁你又叫我畀相你？」，即被客服反駁指「你唔講點知買邊款銀包」。樓主不滿客服態度，直言「其實你同我講你唔代購鱷魚皮銀包咪得，我去到泰國就唔使揾代購啦」，沒料對方竟突然發難，怒罵她「白痴」。

事後她感到無奈又憤怒，「我都係問下會唔會有代購呢樣產品啫，冇嘅講一句『冇』咪得，有必要咁串仲要鬧人白痴？佢一個做生意嘅人對住個客咁嘅態度，我真係不敢恭維，佢唔做我生意真係唔緊要架，但我冇必要受呢種氣，我都只係一個消費者。將心比心，我真係唔會咁答個客囉」。

帖文引來網民激辯，有人同情樓主，認為店方無故發難態度惡劣，「其實個店長都好冇耐性，等個客畀張相都要時間㗎」、「可能佢好好生意呢，我真係第一次聽到會咁答人」、「即使佢講錯或佢畀嘅物品訊息有問題，你打開門做生意都唔係第一句就咁串叫人自己去買，唔可以畀啲耐心同客溝通一下？」。亦有人笑言客服心情欠佳或另有原因，「會唔會失戀？」、「係咪賭馬輸咗錢呀」。

帖文引來網民激辯，有人同情樓主，認為店方無故發難態度惡劣，亦有網民指出，樓主查詢代購詳情時應先準備好貨品資料。（示意圖/GettyImages）

亦有網民指出，樓主查詢代購詳情時應先準備好貨品資料，「樓主可能唔清楚咩叫代購，代購係你畀件物品嘅牌子或型號，甚至乎係相片，等對方去當地幫你買，並唔係去到幫你睇下有咩款，再畀晒啲相你去揀」、「代購唔畀齊料人，人家又點幫你？」。樓主其後強調正打算提供資料，又認為客服態度的確有問題，「其實我打完嗰句已經即刻上網揾相㗎喇，點知未揾到，佢就叫我自己去泰國買」。

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店員將信用卡資料讀出來　隨即遭盜刷4次　事主只能做這事制止見顧客肚太大以為孕婦　店員想提醒飲食禁忌被回一句好尷尬港男買燒肉拜山後回店要求斬件　因店員一句話公審燒味店反遭恥笑
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