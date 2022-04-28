女友逼差評所有女友人　港男斥「八婆」：是否女性間都充滿敵意？

古有三姑六婆，今有綠茶八婆。有港男日前發文，指女友時常在背後議論他人，亦會逼自己評價她的女性友人或街上的陌生女子，而且必須是差評。他以「八婆」形容女友，直言「真係諗唔到第二個詞彙」。有網民認為女生「撒嬌有咩問題」、「只係想男友讚自己最靚」，亦有人批評女方「好綠茶」、「踩低人哋抬高自己」。



樓主表示女友常逼自己評價其他女生的外貌，而且一定要是不好的評語，隨後就會與好友轉述他的評價，令他覺得女友是「八婆」。（《浪漫的體質》劇照）

該名網民在Dcard以「女朋友係八婆」為題發帖，稱女友是他初戀，平日約會時會突然叫他評價街上的陌生女子，他一般都會回應「無留意」。然後女友就會開instagram展示她朋友的照片，要求他逐一評鑑。如果樓主回答「ok啦」、「幾靚呀」，女友便「唔收貨」，直至他一一給予劣評才肯罷休。隨後，女友便會把樓主所謂的「劣評」轉告自己的好朋友，稱「我條仔都覺得佢_呀」。此舉令他不滿，甚至以「八婆」形容女友。他猜想日後2人如分手，女友也可能詆毀自己。因戀愛經驗匱乏，他不知是否女性之間都會充滿敵意，遂撰文問網民。

有網民指女生之間的確經常談論其他女性，並從中學習怎麼打扮。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

帖文引來網民熱議，有網民認為樓主女友沒有問題，只是在撒嬌，「想男友讚自己靚過其他女仔」、「想知點喺你心中先係靚」。不過就有網民不同意，認為女方沒有必要逼樓主講差評及向好朋友轉述，「私下講人哋個樣就已經有問題」、「佢太自卑，靠話人哋醜提高自信」。另有網民指「女仔係好鍾意研究女仔」，並從中學習衣着打扮。

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台女與男友的對話：