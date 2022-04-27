家中驚見11隻腳詭異生物　女生崩潰喊「腳長在背」　網民：混合體

有什麼恐怖得過在家中發現人見人憎的「小強」？或許是見到比牠更多腳的生物！台灣1名女生在家中驚見疑似曱甴的生物，並指其腿竟生在背上，不禁發文驚呼「這是什麼東西？好惡心喔！」。



女生在家中驚見疑似曱甴的生物，並指其腿竟生在背上，不禁發文驚呼「這是什麼東西？好惡心喔！」。（FB「爆怨公社」圖片）

該台女在facebook群組「爆怨公社」上載有關照片，只見牆壁上黏着1隻啡黑色的詭異生物，外形跟小強相似，但總共有11隻腳，當中有4隻腳「長在背上」，令她感到異常惡心，更指這生物已待在同1位置2小時，非常崩潰，因而急急發文求助。

帖文隨即引起熱議，不少網民都被照片嚇壞，「這是什麼怪物？」、「火星異種？」、「起雞皮疙瘩了我」。有眼利的網民則指出，是兩種蟲疊在一起，並非腳長在背上，「要放大來看，是喇牙（白額高腳蛛）在吃蟑螂」、「蜘蛛咬着他的晚餐啦，看清楚」，又指蜘蛛是在幫她消滅小強，笑言「你怎麼在拍它進食時候的醜照呢」。

不過有人知道真相後仍覺得非常可怕，「一次給你兩種恐懼」、「2種我最怕的東西合體了，真的惡心爆了，感覺晚上會做噩夢」。

白額高腳蛛，別稱蠄蟧，台灣人則稱為「喇牙」，是大型的室內蜘蛛，專門捕食蟑螂、蒼蠅、蛾等昆蟲為生，可以消滅家中的害蟲，雖然會吐絲，但不會結網，其毒液對小型生物有作用，而人類被咬後或會疼痛但無生命危險。白額高腳蛛沒有定點居住習性，只要蟑螂等家庭害蟲都被吃光時，牠便會離去。

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