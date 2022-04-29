未夠30度阿媽禁開冷氣！阿仔怨夜晚熱醒影響工作　網民教1招搞掂

炎炎夏日冷氣已是都市人的必需品，但有網民日前發文，稱天氣炎熱其母卻「嫌未夠熱」不准開冷氣，實則是擔心高昂電費。他表示家中的風扇壞掉尚未更換，晚上經常熱醒，致使精神欠佳影響工作，便在網上抱怨「想開一陣冷氣都唔得」。網民則認為樓主母親此舉是想加家用，建議他主動給錢，「包晒夏天電費就解決到」。



樓主想開冷氣卻被其母反對，他認為母親擔心電費高昂，才以「天文台顯示未夠30度」為由拒絕。（電影《上流寄生族》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱其母「心痛冷氣錢」，不讓他開冷氣。他表示最近氣溫升高，家中十分焗熱，風扇又壞了未換，他沖了數次冷水浴也於事無補。當他想開冷氣時，其母則表示「天文台顯示未夠30度，唔畀開」，令他只能手動搧風，直言「熱到黐線」。他稱晚上時常熱醒，睡眠受影響，上班也沒有精神，「唔知咁嘅日子要捱幾耐」，便在網上埋怨其母。

樓主難耐高溫，只能靠沖凍水涼降溫。（電影《上流寄生族》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主母親是想加家用，「嫌你畀得少！每個月畀多五百啦」、「你話包晒夏天電費就解決到」。另有人認為樓主有工作有收入，大可自己改善現況，「想自己生活好，咪主動埋單」、「咁大個人，自己去買部風扇咪得囉」。

同場加映：連登仔想儲錢進修欲減家用 阿媽唔缺錢仍企硬：$3000算收平你啦

