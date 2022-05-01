吃火鍋拍照PO朋友圈曬命　點餐碼意外曝光　遭網友狂點菜2萬多元

「相機食先」，相片上傳社交平台，已是不少人的飲食習慣，沒想過這或許會為你帶來麻煩。內地1名女子到火鍋店用餐時，拍下照片並即時上載至朋友圈，忘記遮蓋點餐用的二維碼（QR Code），結果被網友瘋狂點菜，惡意下單消費逾2萬元人民幣（下同，約2.38萬港元）。幸好最終店員願為食客取消沒點的菜，埋單只付了200多元。



陝西銅川1名女子於24日光顧1間火鍋店，用餐時拍照上傳朋友圈，意外暴露了點餐的二維碼，結果被惡意下單了2萬多元人民幣。（陝西法制網圖片）

內地媒體報道，陝西銅川1名女子於24日光顧1間火鍋店，用餐時拍照上傳朋友圈，意外暴露了點餐的二維碼，結果被惡意下單了2萬多元人民幣。醒目店員發現情況，指點餐碼被上傳社交平台後，事主的朋友又將點餐碼圖片發到很多其他群組，他們立刻找客人核對，把本來沒點的火鍋配料都取消了，最終只需付200多元。

從訂單可見，被下單的食品配料包括13份冰川鴨腸、35個鍋盔及111份S級雪花肥牛等等。（陝西法制網圖片）

從訂單可見，被下單的食品配料包括13份冰川鴨腸、35個鍋盔及111份S級雪花肥牛等等。不過店家表示，事發兩日後還有人再用這個二維碼點餐，惟因後台設置距離限制，超出範圍外就未能成功下單，不過仍為餐廳造成困攝。

過去亦曾發生類似事件，北京1名網紅於今年2月亦在網上曬出在吃飯的照片，同樣不小心公開了點餐二維碼，結果被網民下單點了價值300多萬元（約357萬元）的菜。

北京1名網紅於今年2月亦在網上曬出在吃飯的照片，同樣不小心公開了點餐二維碼，結果被網民下單點了價值300多萬元（約357萬元）的菜。（網上圖片）

報道引述內地律師表示，網民遠距離下單也要承擔法律責任，因他們的行為其實是訂立合同的行為，合同成立後，各方都應依約履行合同，如果餐館提供了食品，餐館有權要求支付相應餐費。律師又指，即便合同不成立，網民也應該承擔締約過失的責任，賠償餐館因此受到的損失，但如果餐館在合同訂立過程中也有過錯，比如沒有盡到謹慎義務，沒能及時發現異常現象並加以核實而導致損失擴大，餐館自身也應承擔一部分責任。律師提醒，訂立合同時，各方都應謹慎注意，並遵守誠實信用的原則。