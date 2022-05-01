阿媽4招迫拍拖　唔煮飯要約男仔食、放假趕出門　女大學生崩潰

緣份來了擋不住，但若緣份未到也不能強求。有女大學生於討論區發文大呻，媽媽聽信三姑六婆歪理，深信「大學畢業都冇拖拍就冇人要㗎喇」，終日迫她拍拖。她舉例，媽媽平日故意不煮她晚飯，要求她約男同學外出吃飯，還試過她與一群同學線上討論功課時，媽媽突然經過說一句「呢個男同學唔錯喎，有冇考慮同佢發展啊」，她來不及按靜音，場面十分尷尬，對媽媽的迫拍拖手段十分反感。



有港女於討論區發文大呻，自從某年某天媽媽於三姑六婆口中聽到「大學畢業都冇拖拍就冇人要㗎喇」這句話後，經常逼她拍拖。（《二十五，二十一》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「瘋狂俾阿媽逼拖」為題發文表示，媽媽於她讀大學一、二年級時還較收斂，但到三年級時媽媽開始瘋狂迫她盡快拍拖，她舉例「平日夜晚特登唔煮我飯，叫我搵男同學陪我去餐廳食、放假會趕我出門口叫我去識下人、日日放工返嚟就問我介紹XXX（佢朋友啲仔）畀我好唔好」，還趁她和同學開線上會議時突入看她的男同學，問她「有冇考慮同佢發展啊」。她忍不住於帖文爆粗「X你煩X夠未」，不滿道：「你個女我自己都未擔心，你擔心啲咩？」

有網民表示深有同感，「娘親見到我同異性傾電話就話人哋幾好，可以考慮下，我勁無奈」、「似我媽，成日話我冇人要」，也有人分享相反的經歷「我反而同你相反，父母都極度古板，覺得有穩定工作先可以拍拖」、「阿媽唔畀拍拖個啲慘啲」。

有網民指出指拖毋須急於一時，「我阿爸阿媽都出咗嚟做嘢先識咋嘛，叫佢唔好咁黐線啦」、「我都係大學4年冇拍過拖，但而家個男朋友對我好好，有啲嘢急唔嚟，但你阿媽應該講極都唔會明？」、「每個人速度唔同，緣份自有安排」，有人建議「你扮搵緊咪得囉」。

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