看AV驚見妻在家浴室與2男激戰　男子崩潰提告揭恐怖真相形勢逆轉

自己做過甚麼都忘了嗎？台灣1名單姓男子在色情網站SWAG見到前妻與2名男子性愛影片，地點是離婚前的住所浴室，遂控告前妻索償50萬元新台幣（約13萬港元）。惟案件上到法庭後揭穿恐怖真相，原來影片是由單男用自己手機拍攝，而且他就是影片中其中1名男子，前妻更控訴當時是單男找來另1名男子餵她喝下不明成份的飲料，趁她不清醒時讓男子性侵她。法庭最終判前妻毋須賠償。



台灣1名男子在色情網站SWAG見到前妻與2名男子性愛影片，遂提告索償，沒料到他就是拍片者兼片中其中1名男子。（示意圖／資料圖片）

綜合台媒報道，居於新竹市的單男於2020年與林姓妻子離婚，他事後稱在SWAG網站發現妻子與2名男子的性愛影片，拍攝地點是離婚前住處的浴室，上傳影片的帳號亦是妻子電郵，遂向前妻提告，要求賠償50萬元新台幣（約13萬港元）。

根據判決書，林女供稱影片由當時還未離婚的單男主導拍攝，更找來另1名男子餵她喝下不明成份飲料，趁她不清醒時讓男子性侵她，而她當時雖然感覺到下體有異樣，惟以為是單男造成，故沒有多反抗。至於影片是由其電郵帳號上傳，林女辯稱是單男拿她的電郵進行。

單男則反駁影片並非他拍攝，又說林女在影片中常常望向鏡頭，眼神和動作也很自然，不是意識不清的表現。單男又說，在SWAG網站申請帳號，若非本人申請，是無法通過所有開通驗證。

居於新竹市的單男2020年與林姓妻子離婚，稱事後在SWAG網站發現妻子與2名男子性愛影片，地點是離婚前的住處浴室。（示意圖／Ludovica Dri／unplash）

雙方各執一詞，惟法官翻查影片發現，林女在浴室與1名男子發生關係時，還有另1名穿黑色上衣的男子加入，雖然影片沒有拍到其容貌，但男子與單男一樣肚臍左上方有顆痣，而且平時穿着也相同，認為影片不僅由單男拍攝，他更是參與其中。

法官續說，一切顯然並非在單男不知情下發生，難認定林女故意、過失侵害原告配偶權，故上判林女毋須賠償，全案仍可上訴。對於林女聲稱遭單男在其飲料落藥，供另1名男子性侵，由於無法提出具體證據，故不予起訴。