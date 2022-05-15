43歲「十優黃金盛女」　不滿被叫老姑婆　想主動出撃溝已婚老闆

老姑婆不能亂叫！有女子日前發文，稱眼見身邊「低等同事」有愛侶，自己如此「高質」卻單身，「公平咩？」，自評「相貌中上，身材起碼唔肥，有學識，假假哋喺間中小企做經理」。她大呻有同事在背後叫她「老姑婆」，「40頭都唔係好老啫」，羅列出眾多優勢及4大擇偶條件，詳列情史，慨嘆：「唔明點解我姻緣運仲未到。」未料帖文引來網民惡評，指她性格惡劣又自視甚高，「同事無講錯」、「請你繼續單身，唔好害人」，但亦有善心人提議她積極交友，拓寬社交圈子，「放低啲標準，由識朋友開始啦」。



樓主在討論區自認「高質黃金盛女」，眼見身邊比不上自己的女性也「有拖拍」，不明白為何自己仍然單身。在分享經歷後，被網民質疑做假。（《《愛·回家之開心速遞》》劇照）

女網民在香港討論區以「我算唔算係老姑婆？」為題發帖，透露自己現年43歲，條件優良但苦無對象，被同事在背後叫「老姑婆」。她自問「相貌中上，身材唔肥，有學識」，生活、衣着有品味，為人節儉，「一個月$1000已經夠我使，其他錢用嚟儲」，但已經單身多年，內心其實很寂寞。

樓主自稱有諸多優點，頗有吸引力，「每個新男同事都會對我想入非非」。（《《愛·回家之開心速遞》》劇照）

10大優點與4大擇偶條件

樓主誠實交代經濟狀況，她自問收入不高，只有２萬左右，「要搵個月入5萬照顧到我，呢啲好基本啫」，具體要求只有有4點：「月入五萬以上、有車有樓、愛我專一、大隻仔」。有網民直斥她心頭高，認為有這些條件的男生「都搵18、22啦」，坦言她人生已過半沒有競爭力。

樓主反駁自己屬於「黃金盛女」，再列10大優點反擊，認為年輕女生難與她比較：

1、相貌中上

2、身形不胖，每日跑步

3、有學識、內涵、知性美，「每個新男同事都會對我想入非非，之前個GM仲成日借啲意摸我」

4、有穩定工作，在公司地位舉足輕重，「喺中小企做經理，老闆同老闆娘都聽我支笛」

5、性格爽朗、平易近人

6、有男性化嗜好，能與另一半有共同話題，「一星期我會落黃金幾次睇吓電腦、game」

7、追求生活品質、有品味「鍾意睇音響同名錶」

8、節儉慳家，「一個月$1000已經夠我使」

9、衣着時髦，「比較in，會着桃紅色運動衫，有時姣婆紫暗花裇衫西褲」

10、家庭背景良好，自問高人一等，「我細佬係醫生，我阿姨、舅父係有錢人」

經歷各種磨難，樓主對愛情仍有憧憬，希望早日找到如意郎君。（《《愛·回家之開心速遞》》劇照）

樓主又提及愛情、友情、親情皆受挫敗，慨嘆命運不公。

愛情—— 「活了43年，暫時桃花好似只出現過3次，公平咩」

第一段情——曇花一現

初戀傷她最深，她在36歲時透過交友軟件結識到1名在內地設廠的喪妻男，「佢大陸有間廠，有車有樓，我唔介意佢老婆死咗，同佢拍拖幾舒服」。該男子每月返港兩次約她見面溫存，平日靠微信傳情。可是2個多月後，該男子卻突然不辭而別，甚至封鎖了她。短暫戀情無疾而終，令她極為心痛，至今未能２忘懷，「佢係我暫時亦可能唯一嘅愛情，7年喇，我到而家仲有感覺」。

第二段情——霧水情緣

樓主指隔離部門經理是她認識的男性中「唯一一個我覺得可以的男人，可惜我哋又係差一點點」，因對方已有個同居多年女友，她仍多次暗示「畀機會佢追我」，聲稱知道他對自己有好感，未展開追求只是怕同事閒言閒語，因此「唔知可以點」。

第三段情——不倫之戀

樓主因上述兩段情受創傷，多次感嘆「到底呢啲男人去曬邊」，一度考慮「KO老闆娘坐正」，主動追求老闆，「我老闆好buy我同欣賞我，雖然老咗啲，但起碼符合我要嘅條件，可以付託終生」，認為只要自己肯出手，老闆娘都要「行埋一邊」。

友情—— 「我無咩朋友，喺公司度先搵到有人同我講吓野，收工之後就自己一個人」

樓主坦言人緣差，「我啲同事、細佬，甚至我阿媽都唔鍾意我」，自稱朋友甚少，放長假永無邀約，導致無人傾訴，只能寄情工作。可是同事與她「不同層次」，「佢哋連食快餐都可以當正餐，我真係唔得囉」，試過刻意迎合同事，暗示自己生日快到，但同事們無表示，甚至在背後抹黑她「講嘢尖酸刻薄」。

親情—— 「連我阿媽都唔鍾意我」

樓主指從醫的弟弟看不起她，母親就「樣樣都睇我唔順眼」。唯一對她好的父親因病入院，她覺得自己不是醫生幫不了什麼，很少去探病，竟引起家人不滿，但她不太在乎，「唔鍾意我都無咩所謂，因為佢哋無咩利用價值」，現時她已搬到阿姨屋企住，「起碼有人服侍我」。

有網民覺得樓主性格惡劣「好難頂」，認為她不改變想法就只會單身一輩子。（《《愛·回家之開心速遞》》劇照）

帖文令網民嘖嘖稱奇，不少人懷疑真實性，「乜真係會有咁嘅人咩」、「曲到爆，明顯係男扮女串緊啲中女」。面對質疑，樓主回應可能人生實在太失敗，所以難有人相信。網民痛斥她「連屋企人都利用，知你咩料啦」、「所有關係都失敗，有無諗過係自己性格問題」，認為她注定單身。亦有留言安慰「男人唔要都可以！自己一樣開心」，又認真建議重新審視自己擇偶要求。