外傭常穿性感衫做直播　偷着僱主比基尼泳衣影相　港媽：想換咗佢

一個好外傭可遇不可求，但如果工作表現每況愈下，更做出過份行為，便會令人頭痛。有港媽網上發文，指外傭去年底宮外孕，近日發現她會在家中穿性感衣服開直播，又曾偷穿其比基尼泳衣拍照放上網，感到十分無奈，大呻「只想快啲搵到新工人換咗佢」。



有港媽網上發文，指外傭去年底宮外孕，近日發現她會在家中穿性感衣服開直播，又曾偷穿其比基尼泳衣拍照放上網，令人十分無奈。（資料圖片，非當事人）

該港媽在親子王國討論區，以「太過份嘅工人」為題發文，指外傭在其家工作了7年多，起初4年表現不俗，後來開始懶惰，其間曾向財務公司借貸，去年12月更宮外孕，令她萌生解約念頭，但當時正值第五波疫情，加上女兒曾要求她不要換外傭，遂決定遲些再作打算。

港媽近日發現外傭經常在廚房進行facebook公開直播，甚至趁着小朋友回校上課時，在家中穿性感衣服一邊直播一邊做瑜伽。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不過港媽近日發現，外傭經常在廚房進行facebook公開直播，甚至趁着小朋友回校上課時，在家中穿性感衣服一邊直播一邊做瑜伽，上周又曾偷穿其比基尼泳衣到沙灘拍照，令她感到頭痛，「我奉勸各位唔啱真係要換，小朋友適應力強，唔好一時心軟」。

帖文引起網上熱議，不少網民都身同感受，指其外傭都會在家中不避忌地直播拍片，放在社交平台分享，嚴重影響私隱，「已經唔係第一次！佢在街點拍我唔理，但在我家，又放上FB就係暴露咗我屋企私隱」。有人則表示，最大問題是外傭衣着性感，令人十分尷尬，「懶及做嘢一般都算，佢又係衣着暴露，天氣熱小小就小背心超短褲話要出街」。