救護車突爆炸病人燒死　36歲男護同送命慘遺妻兒　疑1項裝備出事

前去支援的護士自己都賠上性命，實在太慘了！烏干達1輛救護車接送病人轉院途中突然爆炸起火，病人及男護士活活葬身火海，「2人被燒到面目全非」，車上4名倖存者嚴重燒傷仍留醫。當地傳媒指，身亡的病人入院後，醫院安排他轉到首都醫院，請求另1間醫院派出救護車及1名護士支援，結果該名36歲男護士慘死，遺下妻子及3名小孩，境況淒涼。警方初步判斷爆炸與救護車上的氧氣瓶有關，但意外成因仍然待查。



烏干達1輛救護車送病人轉院途中突爆炸起火，病人及男護士葬身火海。（Twitter影片截圖）

救護車爆炸起火的現場畫面：

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事發於本周三（5月11日），烏干達西部本揚加布地區（Bunyangabu）發生救護車爆炸起火意外。警方發言人指，53歲病人Robert Asaba當時正在轉院，出事的豐田救護車接載該病人時突然爆炸着火，病人和陪同轉院的36歲男護士Peter Baluku一同燒死，事故中有4人倖存，包括司機、病人的妹妹、女兒及親友，倖存者都嚴重燒傷，送院治理後要留醫，而慘死男護士遺下妻子及3名小孩。

消息指，意外發生於下午3時45分左右，爆炸起火後司機負傷逃出車外，他曾嘗試救出病人和護士，但因火勢太大失敗。警方形容「２人被燒到面目全非」，並推測火災起因和救護車上的氧氣瓶有關。

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當地傳媒指，被燒死的病人於周二（５月10日）入住卡塞斯醫院（Kasese Hospital），院方安排他翌日轉到首都坎帕拉的基魯都醫院（Kiruddu Hospital）做醫學分析，便聯繫了布韋拉政府醫院（Bwera Government Hospital ），請求派出救護車及1名護士支援。未料救護車開去基魯都醫院途中爆炸起火，布韋拉政府醫院稱救護車狀況良好，不知道起火原因。

衛生部指緊急醫療服務部已派出小組治療火災中嚴重燒傷的倖存者，現時他們在國家醫院的燒傷部門留醫，火災起因仍未查明，專家會進一步調查。

（綜合）