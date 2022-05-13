觀塘驚見迷你電單車　網民質疑似玩具：咁都畀出街？原來大有來頭

【Honda Motocompo／本田（Honda）／電單車】福士汽車（Volkswagen，又名大眾汽車）的小型「甲蟲車」就見得多，小型電單車你見過嗎？有網民於facebook發文表示，日前在觀塘鴻圖道發現有人於馬路駕駛一部小型電單車，她語帶嘲諷地說「不如再細部啲吖」。

帖文隨即引起熱議，有網民質疑「咁都畀出街？」、「好像小朋友玩的車」，不過也有網民指樓主見識少，解答車款是日本本田（Honda）的摺疊式電單車「Motocompo」，「1981年Honda Motocompo，可以摺埋收車尾箱」、「Motocompo呢部而家日本好hit個喎，香港都有一班人玩緊」、「唔好睇小呀，炒到8-10萬一架」。



有網民於facebook發文表示，日前在觀塘鴻圖道發現有人於馬路駕駛一部小型電單車。（fb群組「香港炒車關注組」圖片）

該名網民於fb群組「香港炒車關注組」發文貼出於私家車內拍攝的影片，只見其私家車右邊有名男子駕駛着一部黃色小型電單車，該部車比一般電單車小及矮幾倍，並只有右邊倒後鏡，沒有左邊，體型猶如小孩玩的玩具車，罕見的車款惹來多名途人注目。不過該部電單車車尾掛有車牌，轉彎也沒有問題，駕駛上與其他車無異。

帖文引起熱議，有網民認出是本田的摺疊式電單車「Motocompo」，指出「呢隻款唔上得高速公路，for方便攜帶」、「連動漫都畫過了，真車嚟，香港有車會㗎」、「駿業街、駿業里見過幾次！唔好睇佢細細部，嘈到爆！」。

有網民大讚如此小型十分適合常呻有「土地問題」的港人，「車位都省番，正」、「返工直頭可以揸入pantry」、「直接泊在家裡／office，慳好多」。不過也有人認為太小型會坐得不舒服及危險度高，「睇都覺揸得辛苦」、「坐得耐膝頭唔痛咩」、「係幾得意，但好似好易炒車」、「真。皮包鐵」。

另外，有網民質疑該部電單車只有右邊倒後鏡是違反法例，不過其實根據《道路交通(車輛構造及保養)規例》第374A章，每部電單車、機動三輪車及傷殘者車輛，須配備一塊鏡子，而該塊鏡子須裝配在該車輛右側的外面，並須經構造及裝配以令駕駛人（如他打算這樣做時）知道該車輛後面的交通情況。