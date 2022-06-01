海豚靠「飲尿」認清誰是真朋友　專家揭觸碰生殖器未必與性事有關

海豚以高智商聞名，但近幾年關於牠們的研究往往讓人跌破眼鏡。



根據最新研究顯示，海豚其實也是靠味道辨認敵我的生物，而牠們辨識對方是不是朋友，竟然是靠「喝尿」來評斷。

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根據英國《衛報（The Guardian）》報導，蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）動物學家布魯克（Jason Bruck）所率領的研究團隊早前發表了關於海豚相關的報告，該報告記載於「科學先端（Science Advances）」期刊中，該研究團隊報告中顯示海豚會利用味覺去辨識一些事物。

該報告中提到寬吻海豚會用「具有獨特風格的哨聲」與特定對象交流，厲害的是牠們竟然可以記住這些哨聲超過20年。除了用哨聲跟特定對象談話之外，寬吻海豚也會利用「尿味」來辨別敵我，因為海豚一旦認出是誰排的尿，就算對方一點聲音都沒發出，還是能知道對方曾經在這附近出現過。

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海豚在進行社交的時候會用下顎觸碰另一隻海豚的生殖器，如此一來牠們就可以辨別對方的尿味。研究團隊針對8隻寬吻海豚進行研究，對牠們出示不同尿液樣本，這些尿液分別來自牠們熟悉和不熟悉的對象，結果發現寬吻海豚在熟悉樣本上花的時間比起不熟悉的樣本高達3倍以上。

不過，海豚辨認尿味並不是靠嗅覺，因為牠們不具備脊椎動物前腦結構中參與嗅覺的「嗅球」（olfactory bulbs），所以研究團隊認為海豚應該是靠味覺、而非嗅覺在辨認尿味。研究人員表示，海豚或許可以從尿液中擷取其他資訊，像是生殖狀態、或利用費洛蒙影響彼此的行為。

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