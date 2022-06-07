變身！40歲3孩母身材走樣　整形醫生老公操刀抽脂塑身大改造

媽媽大改造！女性懷孕時肚子被撐大，加上飲食及生活習慣改變，孩子出生後身型容易走樣。美國1名3孩之母，生完首2胎後已開始乳房下垂、肚皮鬆弛，令她對自己的身材深感自卑，多年來要求整形醫生丈夫替她回復曲線身型。丈夫身為擁50萬粉絲的網紅醫生，終首肯親自操刀，替太太進行長達6個小時的手術，將身體不同部位的脂肪抽出填到乳部，並收緊下垂的腹部皮膚，瞬間變回S型身材，重拾自信，更高興地着比堅尼展示成果，令網民深感震撼。



明蒂（Mindee Chidster）對手術效果感到非常滿意，表示重拾信心。（IG相片）

育有3名子女的40歲女子明蒂（Mindee Chidster），長子今年13歲、次女11歲，幼子６歲，她在生完首２名孩子後，身型開始走樣，肚皮鬆弛和乳房下垂，加上數年前曾進行乳房局部切除手術，又因哺乳導致乳房邊大邊小，令她對自己信心全失。

幸而明蒂的丈夫Dr. Chiddy驗豐富的整形外科醫生，在社交平台擁有50萬粉絲，在行內極有名氣，客戶預約做手術也要排2年，極受歡迎。明蒂多年來苦求丈夫幫替重塑曲線身型，至去年6月終獲丈夫親自操刀，經6小時手術，從下巴、背部及腹部抽脂，再移植到胸部作提升之用，並替身體多處抽脂，腹部拉皮收緊鬆弛的皮膚，手術價值約3.5萬美元（約27.3萬港元）。

明蒂對整形塑身的成果感到相當滿意，身型瞬間回復S曲線，即時重拾信心：「一直以來無信心着比堅尼，想不到40歲卻有2套比堅尼」，她更相約好友游泳，穿比堅尼大曬身材。而她的丈夫對於能幫助妻子回復自信感到榮幸，亦是他作為整形醫生的使命，專攻「媽媽大改造」，希望幫更多生過孩子的女性重拾信心。