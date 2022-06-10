意大利人哭暈在廁所！調查揭港人愛菠蘿Pizza　15%人食意粉配豉油

意大利菜變得港式才符合港人口味，但部分習慣可能觸碰到意大利人「底線」！戶戶送（Deliveroo）早前委託市場研究公司調查，發現港人每月會煮或訂講意大利食物逾6次，最受歡迎的是薄餅和意粉，更發現多個有趣「港式」意大利飲食文化，其中近8成人會直接在煮意粉時落茄汁，另外有7成人喜歡吃有菠蘿的薄餅、在煮卡邦尼意粉時更會落忌廉。



戶戶送委託市場研究公司Censuswide做調查，發現港人最愛的意大利菜是薄餅，7成受訪者愛吃有菠蘿的薄餅。（戶戶送圖片）

意大利人對自身飲食文化相當自豪，市場調查公司YouGov今年作出調查，發現仍有8成以上意大利人認為不應在薄餅上放菠蘿、近9成會在午餐時吃薄餅。歐洲疫情高峰期時意大利Twitter曾瘋傳圖片，顯示被搶購一空的超市凍櫃內，含有菠蘿的夏威夷薄餅無人搶，有當地網民笑稱：「我們可能會死，但會死得有尊嚴。」

戶戶送於6月2日意大利國慶日，委託市場研究公司Censuswide調查港人享用意大利菜的獨有文化，訪問逾1000名市民，逾半受訪者每星期都會煮或訂購意大利菜，更得出6項「港式」意大利飲食文化。

第一、最受歡迎的意菜是薄餅，是逾6成受訪者的心水、其次是意粉，但如果是自家煮的話，受訪者最愛煮意粉。

第二、港人最愛的意粉食法是落茄汁，逾8成受訪者愛以茄汁配意粉，近半人愛煮意粉時加茄汁，但這並不是意大利傳統做法。而叫外賣時逾半受訪者愛吃卡邦尼，其次是番茄肉醬意粉。

第三、逾7成港人愛訂購有菠蘿的薄餅，堪稱港人至愛的薄餅配料。

第四、受訪者最愛的「港式意粉煮法」是意粉配番茄湯，近半受訪者愛這樣吃，是香港獨有。另有3成人會用雞湯煮意粉，1成半人配豉油。

第五、7成港人煮卡邦尼時會落忌廉，和傳統意大利做法相反，是「港式卡邦尼意粉」。

第六、港人最愛的薄餅食法不是用手，近6成人傾向用刀叉，但如果在家中享用時，逾5成人會用手。