阿哥一家四口搬返老家　畀$4000包食包住當阿媽工人　阿嫂更過份

一家四口每月給4000元，就有得住有得食？邊度有咁筍？答案可能是你老家！有港男日前發文大呻，表示兄嫂與子女一家四口搬回老家與父母同住，每月僅給4000元家用，「包食包住無請工人」，要靠母親幫忙照顧孫兒。大嫂則從不給家用兼不幫忙做家務，連內衣褲也要母親洗晾，令樓主心疼媽媽太辛苦，遂發文公審大嫂。有網民就慨嘆一切都是「錢作怪」，不少家庭也面臨這種情況，「根本係時代悲歌」！



樓主在討論區發文表兄嫂一家四口搬回家與父母同住，但大嫂既沒有經濟援助，又不做家務，樓主替母親感辛苦，怒問「點解阿哥會娶件咁嘅嘢」。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在香港討論區發文，稱其兄長與大嫂育有2名子女，現一家四口搬到樓主父母家中同住。哥哥和大嫂要工作，每人各月入萬多元，家中沒有聘請傭工，凡事都要媽媽去做。樓主不捨媽媽太辛勞，怒斥哥哥只給4000元作家用，「$4000包佢成家喺到又食又住，包埋阿媽幫手湊兩個孫加煮飯洗衫」，但最令樓主氣憤的卻是大嫂的所作所為，甚至怒問「點解阿哥會娶件咁嘅嘢」。

樓主指有時哥哥放工也會幫忙做些家務，但大嫂不但從不在金錢上支援家庭開銷，亦沒有對這個家有任何貢獻，「一蚊家用都唔會畀，家務一啲都唔做，放工返嚟等食」；樓主又斥責大嫂不煮飯不拖地，每日回家就只會入房嘆冷氣網購，心疼家中大小事務也要母親操勞，「底褲都要幫個女人晾埋」。樓主表示連哥哥都對大嫂有怨言，「阿哥都呻佢老婆孤寒，平時買個麵包都只會買1個畀自己」。

有網民認為為人父母自然會不辭勞苦照顧子女，並讚揚樓主媽媽無怨無悔為家庭付出，十分偉大。（《香港愛情故事》劇照）

樓主解釋不是想要讓大嫂受委屈，只是覺得一起住就應該分工合作；又認為就算父母願意從積蓄倒貼兄嫂一家也沒有所謂，只是不喜歡大嫂的態度，「做人新抱唔係要你受委屈，但都唔好咁老馮」。樓主又認為兄嫂住得不開心卻不搬走只是為了父母的資產，「根本就想等老人家百年歸老食埋佢層樓！」

帖文引來網民熱議，有不少人認為在樓主父母眼中兄嫂都是自己的子女，力所能及的自然會不辭勞苦，所以都為樓主母親感到心酸，同時又讚揚她為家庭付出，「你阿媽無怨無悔，好偉大」、「你媽媽好大方，任勞任怨」。有人就認同樓主，覺得大嫂自私懶惰，「阿嫂好唔識做」、「同住點都要幫手」。另一方面，不少人認為樓主的哥哥亦有責任，「你阿哥最應該開聲，睇住阿媽做到隻狗咁」、「你阿哥無本事，搵錢唔多」。亦有人覺得樓主只懂公審大嫂卻不反省自己有否幫助母親，「你自己都可以主動幫吓手㗎」、「你阿媽都未出聲，你咪鬼咁多事喺到戥人辛苦」。