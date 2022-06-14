救護車駛經意外現場被批無停車協助　網民2點反駁：不會見死不救

提供緊急救援服務的救護車竟然見死不救？有網民翻出今年2月1宗交通意外的「車cam」短片，顯示西貢清水灣道2輛電單車與1輛私家車相撞後，有鐵騎士倒地受傷，其間意外現場有救護車駛經，惟在其他車輛響咹示意下亦未有停下，批評未有亮起警示燈的救護車見死不救。相關影片被「回帶」後引起討論，有網民列出2點分析，指出沒有「閃燈」不代表救護車沒有工作在身，當時車上或有其他病人需要協助。



有網民翻出今年2月1宗交通意外的「車cam」短片，指有救護車駛經現場時未有停下，批評未有亮起警示燈的救護車見死不救。（fb「公務員secrets」圖片）

近日有網民於facebook群組及討論區「回帶」1宗今年2月23日晚上發生的奪命交通意外「車cam」，顯示西貢清水灣道近壁屋監獄對開，1輛私家車與兩輛電單車相撞，其中1名鐵騎士被撞至飛起，凌空轉了數個圈始墮地。意外後車禍現場冒出濃煙，拍片車輛的司機留意到1輛救護車駛經現場，隨即不停響咹提示，並停在一旁，不過救護車未有停下。

影片被「回帶」後引起討論，有網民質疑，片中救護車駛經意外現場時未有停車了解或提供協助，猶如見死不救，「係咪趕住去交更？唔使協助有需要的市民嗎？」、「我覺得消防救護車見到都唔停車幫手係唔啱」。

意外於今年2月23日晚上發生，2輛電單車與1輛私家車相撞，其中1名鐵騎士被撞至飛起，送院證實不治。（林振華攝）

不過更多網民卻認為救護車並非見死不救，列出2點反駁相關質疑，指出救護車即使在沒有亮起警示燈的情況下，也有機會正在接載或協助病人，「車上面如果有傷者，例如嗰個傷者需要兩名救護去處理，又或者傷者本身有傳染病如肺炎、肺結核，當然唔會突然停車」。

另外，有網民亦指「救護車唔係的士，唔會周街搵客」，故當救護車在路上行駛時，很大機會正前往出勤或接載病人，但同意若遇上緊急意外，在可行情況下或能停車了解，惟單憑1段影片不能作準，「不能夠單憑影片話見死不救，因為救護車當時是否有傷者車上無從考研。救急扶危係重要，但不等於一命換一命」。