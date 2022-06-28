歷史罪人│為甚麼現代再沒人姓希特拉？　招牌「衛生鬍」都被絕跡

【納粹／希特拉／希特勒／阿道夫】前德國納粹黨領袖阿道夫．希特拉（Adolf Hitler）是人類歷史罪人，絕對稱得上是臭名遠播，一向拆解古今中外歷史的YouTube頻道「cheap」曾拍片分析希特拉名聲如何臭氣沖天，導致戰爭結束後，不但再無人姓「希特拉」，而且無人敢叫阿道夫，甚至連當年潮流盛行、其招牌鬍鬚「衛生鬍」都無人敢留，這個罪人以一人之人摧毀三項傳統。



前德國納粹黨領袖阿道夫．希特拉（Adolf Hitler）歷史上臭名遠播。（資料圖片）

德語區姓氏分四類

YouTube頻道「cheap」的影片「現在為什麼沒人姓希特勒? 希特勒的親戚後代呢?」講述阿道夫．希特拉家族姓氏，在以前德語區是沒有姓氏，中世紀晚期才逐漸興起，姓氏來源主要分為四類：職業、身體特徵、地名和沿用祖先名字，當中「希特拉」指住在河流或噴泉旁邊的人，抑或住在屋內的人，屬於地名類姓氏，「希特拉」算是自創，只有他們一家在使用，所以非常稀有。阿道夫．希特拉出世前，其家族使用「Hitler」（希特拉）的變體，例如「Hiedler」、「Hytler」。

寶拉．希特拉從來沒有支持過兄長阿道夫．希特拉的政治活動，而從1930至1940年代，一年只會見一次面，但阿道夫．希特拉一直供應妹妹的生活。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

沒有子女，胞妹1960年過世

阿道夫．希特拉本身沒有子女，但他有一位妹妹寶拉．希特拉（Paula Hitler），而她非常低調，從來沒有支持過兄長的政治活動，從1930至1940年代，一年只會見一次面，雖然阿道夫．希特拉批評妹妹愚笨，但一直都有供應妹妹的生活。二戰結束後，寶拉受到前黨衛隊成員的照顧，繼續低調生活，直到1960年過世。

威廉．希特拉獲叔叔阿道夫．希特拉安排擔任汽車銷售員，但由於不滿意工作，所以不時寫信威脅叔叔。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

侄兒一家改姓

除了直屬家人之外，阿道夫．希特拉還有一個同父異母的姐姐，她有三名孩子，但依照日耳曼傳統，孩子跟父姓，所以他們不會姓「希特拉」；阿道夫．希特拉另有一位同父異母的哥哥──小阿洛伊斯．希特拉，他共有兩名兒子，當中幼子海因茨．希特拉是叔叔的支持者，二戰時加入國防軍，在1942年的東線戰場被蘇聯俘虜，但因交涉失敗，最終死在莫斯科監獄。另一個侄子威廉．希特拉在英國利物浦出世，1933年跑去德國投靠叔叔，獲安排擔任汽車銷售員，但威廉不滿意工作，寫信威脅叔叔如果不安排更好工作，就向報社爆料家族醜聞，但阿道夫．希特拉反要求他放棄英國公民身分，威廉認為是陷阱，所以離開德國，而且試圖再寫威脅信，今次更指會訛稱叔叔是猶太人的後裔，兩叔姪因而翻臉。

開戰後，威廉被美國收編，在美國四處演講，內容全都是叔叔的壞話，戰爭結束後，威廉改姓為「休士頓」，定居長島，直到1987年才去世。據「cheap」了解，威廉的兒子都沒有結婚生子。

戰後無人敢留阿道夫．希特拉招牌鬍鬚「衛生鬍」。（資料圖片）

名字偕招牌鬍鬚被棄

至於「阿道夫」是日耳曼語族中的菜市場名，本身不少人都叫「阿道夫」，但由於阿道夫．希特拉臭名遠播，同名的人紛紛改名，以致無人敢叫「阿道夫」。

另外，阿道夫．希特拉招牌鬍鬚稱為作「衛生鬍」，皆因易於打理，在美德兩國非受歡迎，亦因為阿道夫．希特拉，其後已無人敢留「衛生鬍」。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）