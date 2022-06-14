房屋殺手！鄰居植物入侵大宅影響結構同樓價　富商嬲爆索償240萬

打算在英國買樓的人士要留意！如發現花園內有這種植物便要小心，因為不單影響樓宇結構，更會降低樓價，甚至有可能惹上官非。英國一名富商指其位於英國倫敦西北部的大宅，被一種植物攻陷，影響出入及房屋的結構，最嚴重的是導致樓價升幅減少15%及未能承造按揭。他指植物從鄰居住所蔓延過來，入稟向對方索取25萬英磅（為240萬港元）。



富商克里斯多福指鄰居花園的日本虎杖從地底蔓延過來，影響其大宅的結構及樓價而向對方索償。（網上圖片）

經營單車旅行生意的富商克里斯多福（Christopher Clarke）及其女友，居於英國倫敦西北部北肯薩綠地的大宅。兩人入稟指鄰居阿巴斯（Abbasis）兄妹，未有妥善處理花園內的日本虎杖，以致蔓延到克里斯多福大宅的地基及圍欄，連後門也不能開關，影響正常出入。此外，克里斯多福的律師指，大宅於2014年以115萬英磅（約為1100萬港元）買入，認為日本虎杖影響其大宅的升值減少15%，否則現時應約值167萬英磅（約為1598萬港元），亦因有日本虎杖而未能做按揭。

克里斯多福指他搬進來時不知有日本虎杖問題，2015年曾找專家清理，但兩年後專家發現日本虎杖是在鄰居花園的土壤蔓延過來。而被索償的阿巴斯兄妹，指他們曾採取行動清理，但克里斯多福卻認為他們做得不夠，未有挖走3米深的泥土根治問題。

日本虎杖是一種原產於日本的蓼科虎杖屬植物，葉子呈心形，莖為紅色，開出白色成流蘇狀的花，看起來十分漂亮。由於有觀賞性，19世紀被植物學家引入到歐洲後大受歡迎，可是人們忽略了它的破壞力。

日本虎杖到了歐洲後缺少天敵的危害，生長環境很適合，1個月便能夠長到1米多高，並且它的根非常發達，可伸入5米多深地底及左右延展至7米多長，其鬆土能力更超出一般植物。因此現時在歐美地區被認為是有害的植物，會破壞路面及房屋，須經專業人士才能徹底清理。