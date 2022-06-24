無辜！女子下體長膿包　男醫生內診反被控性侵　憑一證據終證清白

醫生進行內診竟然惹上官非？台灣台北市一名女子因為外陰部長膿包，到婦產科求診，並由男醫生進行內診，事後女子認為醫生是用手伸入陰道性侵，憤怒提告。結果檢察官認為，醫生事前有詢問女子是否同意內診，且過程有助理全程在場，認為醫生沒有利用醫療過程對患者性侵的意圖，故不予起訴。



台灣台北市一名女子因為外陰部長膿包，到婦產科求診，並由男醫生進行內診，事後女子認為醫生是用手伸入陰道性侵，憤怒提告。（Gettyimages）

綜合台灣媒體報道，女子今年4月11日因外陰部膿包到內湖區某婦產科求診，其間告訴陳姓男醫生只需處理外陰部膿包，不要用陰道擴張器，惟醫生之後以手指伸入陰道內診，女子卻認為醫生「利用醫療權勢性交」得逞，憤怒提告對方性侵。

陳醫生反駁，當日已向女子充分說明有必要內診檢查，一旁也有助理協助，強調陰道內檢查是婦產科最重要檢查項目。

助理亦指，醫生問診後，女子同意內診，隨後引導女子進入診症室並脫好下半身衣褲，再遞手套予醫生，而醫生手指伸入陰道後，用另一隻手按壓，並詢問女子是否疼痛；到進一步使用鴨嘴張開陰道時，女子說只要針對毛囊發炎檢查，醫生塗藥後就結束診治。助理又說，女子隨後再聽醫生解說，知悉內診可以知道有否長肌瘤或其他病症。

檢控方調查後認為，醫生用手指為女子進行內診，無違反醫學常規。（Gettyimages）

檢控方調查後認為，醫生用手指為女子進行內診，無違反醫學常規，而且全程有助理在旁，難認定有「利用權利性交」犯罪行為：至於女子指控醫生沒有說明內診詳細過程，檢控方認為只屬醫療過程中「說明義務疏失」，基於證據不足，不予起訴處分。