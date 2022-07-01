狂！美艷女大生慣性出軌　2名前男友結盟復報　反被吃死下場慘了

【出軌／報仇者聯盟】遇着女友出軌，會如何處理？台灣台北1名蔣姓20多歲美艷女大學生出軌成性，就算已有男朋友還是慣性「劈腿」，更會一腳踏多船。其中2名「前男友」之後「不打不相識」，竟一起合作想向女生大報復，透過Instagram（IG）私訊要求蔣女償還9000新台幣（約2400港元）借款，以及不能與陌生男子性交，否則會公開其裸照，其果真的在ig上公開照片。蔣女憤而提告，最終2男反被蔣女1招吃死變成被告，台北地檢署調查後，起訴2人強制未遂罪。



台灣台北1名蔣姓20多歲美艷女大學生出軌成性，雖然有男朋友仍慣性「劈腿」，甚至一腳踏多船，2名「前男友」之後「不打不相識」，竟一起合作大報復。（示意圖／gettyimages）

綜合台媒報道，20多歲的蔣女擁有好身材及美麗外貌，每次交了固定男友，仍會出軌偷偷與其他男人交往，更會發生性關係，在劈腿、交男友、再劈腿中不斷循環。

其中1名張姓前男朋友被分手，其後得知蔣女有了許姓新歡，因此找對方理論，沒想到2人「不打不相識」，訴說被蔣女玩弄苦況，同病相憐下2人決定組成聯盟反擊，報復蔣女。

網上早前熱傳1張婚宴上出現「前男友席」的照片。（示意圖，非當事人／網上圖片）

由於交往期間，蔣女曾向張男借9000新台幣（約2400港元）未有歸還，並有傳裸照給他收藏，便想到以裸照成為報復「武器」，遂於2021年1月，2人用IG私訊蔣女，要求歸還9000新台幣（約2400港元），並要求她不能與其他陌生男人性交，否則會公開其裸照。 蔣女沒有理會，2人竟真的把裸照發布到個人IG的限時動態。

蔣女採取最理性的反擊，就是報警求助，2人在證據確鑿下只好承認犯案，台北地檢署調查後，認為2人涉嫌犯強制未遂罪，依法起訴。