等45分鐘未上菜　港女催侍應被諷「等下都唔得」　網民：侍應西啲

到底在餐廳吃飯等待食物等多久才可以催單？有港女於討論區發文表示，日前與男友去餐廳吃飯，叫了1個午飯套餐，怎料過了45分鐘套餐仍未送上，於是她問侍應是否漏單，侍應回答「整緊㗎啦，整緊㗎啦」，然後小聲地說了句「催咩啫，等下都唔得」。她十分錯愕，形容「我嗰下真係白眼翻到後腦勺」，指出「過咗大拿拿45分鐘我先催啫，好過分咩」，又問道：「其實催單算唔算西客？」



有港女於討論區發文表示，日前與男友去餐廳吃飯，叫了1個午飯套餐，怎料過了45分鐘套餐仍未送上，於是她問侍應是否漏單，侍應竟小聲地說「催咩啫，等下都唔得」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「咁樣算唔算西客行為」為題發文表示，當時下單後她望了望四周，見到顧客不多，心想套餐應該會很快送到，於是就與男友邊聊天邊等待食物送達，怎料「吹到我口水乾嘢飲都未到」，所以她轉為用手機看韓劇。其間，她見到有新顧客進來坐在他們旁邊的桌子，對方下單5分鐘後飲料就已送達，再過5分鐘前菜也送上，她非常妒忌，「心諗點解隔籬枱咁快有嘢上」。

她續說，正當她想舉手叫侍應時，男友開始說服她，可能因叫凍檸茶工序多，別人叫奶茶所以可快點，「於是我死死地氣咁放返低隻手繼續等」。惟她看完1集韓劇，食物還未送達，「過程中望住隔籬枱上主菜上甜品咁，我個肚好唔爭氣咁叫咗聲」。

樓主指出，「過咗大拿拿45分鐘我先催啫，好過分咩」，又問道「其實催單算唔算西客？」。（《功夫》劇照）

她終於忍不住問侍應是否漏單，客氣地說「唔好意思啊，我哋等咗大概45分鐘啦，想問下會唔會係漏咗單？」，但侍應卻態度不好地說「催咩啫，等下都唔得」，她十分錯愕，但最終選擇默默吃完飯離開。她指出自己曾做過餐飲業，知道做侍應有多辛苦，明白有時上菜會慢或出錯，所以非必要她也不會催單或為難侍應，她問道「如果係你，你會等幾耐先會催單？或者作為侍應，你覺得呢個行為會唔會好乞人憎？」。

不少網民留言指出樓主並非西客及不過分，「唔過分，畀我聽到佢咁講會直接話佢『你hea我？45分鐘都唔幫我催下』」、「等咁耐先出聲，樓主係好客氣啦，畀着啲唔好脾氣嘅人已經開口鬧咗」、「催單好正常，如果餐廳漏單，唔催係永遠都唔會有得食」、「催單唔一定係西客，主要睇態度，仲要你已經等咗45分鐘，係我就同佢講趕時間取消，然後去其他餐廳，你呢個case我覺得個侍應西啲」、「見到隔籬有你冇嗰時就應該問，同侍應講你哋早過佢哋落單都未有，唔排除個侍應串完你去check機先發現漏單，之後靜雞雞落番扮冇嘢」。