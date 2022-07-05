一案兩命！刀匪打劫斬斃店主　失手砍死自己　影片曝光揭心寒內情

馬來西亞發生恐怖奪命劫案，釀成2人死亡。1名印尼籍外勞周日（7月3日）持鐮刀闖入雜貨店打劫，其間揮刀砍傷店主後準備再次追擊，卻不慎砍中自己大腿的大動脈，終因大量出血死亡，而店主送院搶救無效亦告不治。本以為這是捍匪闖門的搶劫案，惟現場閉路電視疑曝光更震撼內情，兇徒似乎是為了尋仇而攻擊店主。



馬來西亞發生恐怖命案，1名印尼籍外勞持鐮刀闖入雜貨店打劫，最終斬斃店主，自己亦大量流血死亡。 （影片截圖）

綜合當地媒體報道，事發周日（7月3日）早上7時許，該名50歲印尼籍外勞持鐮刀闖入甲洞KIP商業中心1路的雜貨店打劫，造成2人死亡，包括兇徒及48歲店主。

案件本以為是一般悍匪持刀闖門的搶劫案，惟閉路電視疑揭發更多內情。從畫面見到，店主一度走出店外與兇徒交談，而兇徒趁店主轉身準備進入店內時，拿出藏起的鐮刀偷襲。店主隨即跑到櫃枱拿起塑膠凳自衛，兇徒則繼續揮刀攻擊並砍傷店主手臂。當兇徒再次揮刀時卻失手，刀身被店主舉起的塑膠凳反彈而砍到自己大腿的大動脈，當場造成大量出血。

兇徒之後負傷逃跑，留下長長的「血路」，惟他跑了約40米後便因失血過多倒地，其後證實命喪當場，受傷店主送院搶救後亦告不治。

事發過程逐格睇▼▼▼

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由於案中的兇徒及受害店主都已經死亡，故警方視為已結案。