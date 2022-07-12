太熱！內地男戶外工作體溫42度昏迷　熱射病1症狀同一般中暑唔同

近日天氣十分炎熱，進行戶外活動或工作時，要注意防曬及避免中暑，因為嚴重起來可以致命！內地河南省一名工人，在攝氏40度高溫下戶外工作２小時後，抵不住酷熱突然昏迷，被送院搶救。醫生經檢查發現他體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，最後診斷為「熱射病」，情況並不樂觀，更指「熱射病」的死亡率可高達50%。



天氣太熱戶外活動或工作要小心，隨時中暑嚴重可致命。（資料圖片，非當事人）

綜合內媒報道，44歲張姓男子在烈日下冒着攝氏40度高溫，在戶外工作了2小時後，突然暈倒昏迷。張男被送往醫院進行急救，經檢查被初步斷定他因過熱而陷入昏迷，醫護人員於是立即用冰毯、冰帽等替他降溫至安全範圍內。

醫生當時量度到他的體溫竟高達42.3度，內臟如被煮過一樣，斷診他患上「熱射病」。醫生指，熱射病原理為人體溫度一旦升高，體內失去散熱功能，熱能會隨着血液被心臟泵到內臟，所有的內臟就會像在水裏煮過一樣，影響功能，根據統計死亡率在50%左右。

院方表示，張男的熱射病在中暑分類中屬重度中暑，是因人長時間處於高濕、高溫及密閉環境下引發，而體溫會快速升到40度以上，且不會出汗，直接陷入昏迷，跟一般中暑情形相比易於分辨。