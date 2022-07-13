公屋輪候丨公務員偕母苦候9年　加薪幾百蚊超入息　慘被取消資格

「得公屋得天下」，但若苦候多年最終落空，必定非常沮喪。有公務員網上發文，跟母親相依為命，兩人輪候公屋已9年時間，惟最近卻因月薪剛剛超額了數百元，而被取消申請資格，不禁無助感嘆「我哋兩母子繼續過返夾心族嘅悲慘生活」。



有公務員發文指，與母親輪候公屋已9年時間，惟最近卻因月薪剛剛超額了數百元，而被取消申請資格。（資料圖片）

該公務員近日投稿至facebook專頁「公務員secrets」大訴苦況，指跟母親2人排公屋排了9年，多年來「死慳死抵」再考入政府，只希望能生活過得好一點。直至近日終於見房署主任，並處理入息及資產申報，有望上樓之際，「諗住終於可以唔使再捱貴租，日日食得2餐慳返啲錢交租」，主任卻通知因他今個月「跳point」，需補回最新一期糧單，而底薪2萬元剛好超過2人入息限額的19,550元，即使扣除強積金後又會低過2萬元，但仍然被主任取消資格，9年的苦候付諸流水。

其母知道後非常不滿，「由之前嘅事事為政府講好說話，到而家嘅凡事睇唔過眼」，而兩母子亦要繼續過夾心族的「悲慘生活」，並揶揄稱「連老媽子牙痛都冇錢帶佢睇醫生，香港政府對香港人真係好」。

不過有網民就質疑投稿的真確性，指公屋入息限額可扣減強積金，如樓主扣除強積金後入息不過限額就不會被取消資格，又指可以半年後上訴，「以佢阿媽嘅年紀，應該係老人隊幾年就有屋」、「作文都做下資料搜集呀」。

有網民就認為2人家庭等足9年大有人在，「港人等足9年，真係有機會上唔到車。因為得主角同埋阿媽2人。除非你突然生3、4件，又同時一大堆家庭問題，搵埋社工」，又建議樓主可考慮結婚，「加多個名變3人，易排啲」。

有公務員發文指，與母親輪候公屋已9年時間，惟最近卻因月薪剛剛超額了數百元，而被取消申請資格。（資料圖片）

根據房委員資料顯示，公屋申請者及家庭成員填報收入時可自行扣減僱員強制性公積金計劃（或認可職業退休計劃）的強制性供款，即以法定的5%強制性僱員供款，及現行每月最高僱員供款限額$1,500為上限，並須遞交由僱主填妥的「僱員薪金證明書」作僱員強制性供款的證明文件。至於其他非強制性的額外供款屬自願性供款，所以不能從收入扣減。