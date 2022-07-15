施姓網民苦呻被誤叫「西小姐」竟惹千萬人共鳴：姓鄒變做皺小姐

許多人打電話餐廳訂位、預約辦理重要事情，都會被要求留下姓氏或完整姓名，然而有不少人在向對方自我介紹時卻經常卡關，造成雙方困擾。一名台灣女網友好奇「想知道，你（妳）都怎麼介紹自己的姓」，並列出讓自己困擾的情境，隨即引發熱烈討論。



原PO在Facebook Group《爆廢公社》還原訂位情境，告訴接線生「我姓施，西施的施」，對方先是問道「西小姐？」，原PO解釋「不是，左邊一個方」，對方卻又再度理解錯誤說「喔！方小姐妳好」，令原PO哭笑不得。

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貼文一出，多名苦主深表同感，紛紛留言自己在電話中碰到的無厘頭回覆：「我姓徐，雙人徐。對方：好的許先生」、「我：鄒族的鄒。服務人員：皺小姐」、「雙木林。對方：雙先生」、「我姓胡，古月胡的胡。對方：喔！古月胡小姐妳好」、「我姓侯，諸侯的侯。對方：猴子的猴嗎？」、「人字旁的傅。對方：哦！是付錢的付嗎？」、「我：師傅的傅。他：好的，師傅您好」、「我：新莊的莊。他：喔！你姓新庄啊！是日本人？」、「葉，123葉」、「杜蕾斯的杜」、「戴套的戴」。

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對於原PO自我介紹「我姓施，西施的施」，讓多位網友想到其他歷史人物，無言表示自己介紹姓氏卻意外變成對方的歷史常識大會考：「我跟國父同姓。對方：蔣小姐您好」、「姜太公的姜。對方：請問姜太公是哪位？」，不禁感嘆歷史課的知識「都還給老師了」。有人分享自己建立一套完美說辭，「我姓鍾，一見鍾情的鍾。請別把我掛在牆上，我不是牆上的鐘」。

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