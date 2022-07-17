目擊夫出軌「微肉小妖精」妻怒問：比我醜，憑什麼？　網民錯重點

【出軌／外遇】「憑什麼跟比我醜的女生做那種事情！到底是憑哪一點可以搶走老公？」有台灣人妻發文哭訴，早前於餐廳目擊丈夫與女員工「在後廚大戰」，當下嚇到十分傷心。她事後向丈夫攤牌，沒想到丈夫一句話令她更崩潰，感嘆那位「微肉小妖精」憑什麼可以搶走自己的丈夫。該名人妻自稱有保持體態，其後更自爆身高體重，沒料到網民即「錯重點」，直指她根本是胖女，「妳先減肥吧」。



人妻自言身材縱使「保持不到很完美！164公分／75公斤」，但不懂那位「微肉小妖精」為何能搶走她的丈夫，結果很多網民直指她已是重磅胖女。示意圖。（資料圖片）

該名人妻於Facebook群組「靠北老公2.0」發文，指其丈夫經營火鍋店及燒烤店等餐廳，雖然餐廳晚上12時關門，但結婚3年多以來，丈夫常常至凌晨3至4時才回家，而丈夫的解釋是「下班肚子餓吃宵夜」，但她後來發現，背後的「真相」非常殘酷。

人妻指出，她有一次於閉店後到餐廳，結果目擊到丈夫與女會計員工在後廚「大戰」，「一個微肉的小妖精就這樣搶走老公」。由於被畫面嚇倒加上傷心，所以未有拍照錄影留下證據，事後她向丈夫攤牌，丈夫死口不承認出軌，還回嗆是人妻「做夢去夢到」，其狡辯令她更崩潰。

人妻自言身材縱使「保持不到很完美！164公分/75公斤（約165磅）」，稱不懂那位「微肉小妖精」為何能搶走她的丈夫，「憑什麼跟比我醜的女生做那種事情！到底是憑哪一點可以搶走老公？」

有台灣人妻發文哭訴，早前於餐廳目擊丈夫與女員工「在後廚大戰」，當下嚇到十分傷心。（示意圖，非當事人／gettyimages）

帖文引來網民熱議，有網民留言安慰樓主不是她的問題，「外食跟家常菜口味不一樣，外食比較有吸引力」、「不論老婆身材如何？老公都有可能外遇⋯⋯」、「我覺得身材不是重點？應該是日久生情吧？」。

不過，更多網民齊齊「錯重點」，直指樓主的身型是一大敗因，「妳是45（公斤）按成75（公斤）嗎？不然人家微肉而已，是真的大勝啊！」、「75公斤！真的不行啦」、「164／75叫嚴重超標喔」、「167/75公斤…那微肉是多少？」、「說認真的妳要去減肥、然後好好愛自己」。另有網民則認為人妻經歷太誇張，質疑是否真實事件，「沒圖沒真相」。