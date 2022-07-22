《SPY x FAMILY》│日靚仔牛郎集體扮安妮亞勁熱鬧　賣相好靚女！

日本動漫《SPY x FAMILY》（譯名︰間諜家家酒）第一季動畫雖然已完結，但因在Netflix有得播放，令全球觀眾都看到，故至今人氣仍然高企，最受歡迎的角色莫過於自稱6歲、擁有讀心超能力的女主角安妮亞（Anya），日本不同商家務求將旗下產品或服務「安妮亞化」，希望藉此增加銷量，就連牛郎店都想分一杯羹，多位靚仔牛郎以安妮亞扮相示人，結果被網民大讚「好靚女」。



男公關配上粉紅色短髮、頭上髮飾和伊甸學院制服，以安妮亞示人竟沒違和感，更被網民大讚「好靚女」。（FILIA官方網站圖片）

被稱為「子華神」的藝人黃子華曾經說過，自從港產片《無間道》大賣後，「全香港無論任何嘢只要加上『無間』兩個字，即刻好賣好多」，這亦是國際通用的商業定律，所以當《SPY x FAMILY》女主角安妮亞爆紅後，日本男公關企業水木集團（MIZUKI GROUP）旗下位於東京新宿歌舞伎町的俱樂部「FILIA」亦知道「任何嘢都要加上『安妮亞』，即刻好賣好多」。

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根據官方網站，除了第14號男公關「流星」（Ryusei）掛住原本照片之外，其他男公關裝扮成安妮亞，紛紛配上粉紅色短髮、頭上髮飾和伊甸學院制服，網上甚至傳出顧客被多名「安妮亞」包圍，情況十分好笑。有網民則大讚男公關扮成安妮亞後有少女味，因本身頻值高，變成美少女版的安妮亞，造型相當吸引。