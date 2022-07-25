印度神童新預言：8月有4大凶險「震驚世界」　經濟極慘倡2項投資

【印度神童預言2022／新冠肺炎／疫苗／經濟】8月大凶月？印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新預言影片中指出，7月12日到7月16日有3個特殊行星事件一起發生，接下來幾個星期和幾個月「可能會發生重大的震驚世界事件」，特別是8月份，更指出要留意4大凶險，包括地緣政治、極端氣候、新冠肺炎疫情，以及經濟動蕩。但阿南德同時指出，現時是積累黃金和白銀等資產的最佳時機。



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新預言影片中指出，7月12日到7月16日有3個特殊行星事件一起發生，接下來幾個星期和幾個月「可能會發生重大的震驚事件」，提醒要留意4大凶險。（影片截圖）

印度神童阿南息於7月13日發布以「What may happen after July 16（7月16日後會發生什麼）」為題的最新預言影片，提到7月12日到7月16日會有3個特殊行星事件，包括「土星重新進入摩羯宮」、「羅喉進入bharani nakshatra（27星宿之一）」，而第3個是火星進入婆羅門，直言這3個重要事件一起發生，對接下來幾個星期和幾個月，特別是8月份有重大影響，「從經濟到地緣再到健康，世界上的一切都從根本上開始改變」，更指「可能會發生重大的震驚事件」。

阿南德提醒要留意4大兇險，包括經濟動盪、地緣政治持續緊張、極端氣候災難，以及新冠肺炎疫情變化，認為Omicron變種病毒BA.4、BA.5對世界造成威脅。

阿南德提醒要留意極端氣候災難等4大凶險。（示意圖／gettyimages）

至於經濟問題，阿南德形容經濟將有非常困難的時期，「會非常動盪」，過度通貨膨脹正帶來傷害。不過他同時指出，雖然近期黃金和白銀價值有回落迹象，但仍然是非常重要的資產，特別是黃金，因它是唯一能夠抵禦快速變化的美元和其他宏觀經濟巨大衝擊的資產之一，認為現在是積累黃金和白銀等資產的最佳時機。

阿南德認為，現在是積累黃金和白銀等資產的最佳時機。（資料圖片）

印度神童預言亦受質疑



阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。